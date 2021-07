Dopo mesi di silenzio, Riccardo Guarnieri ha accettato di rilasciare un'intervista al magazine di U&D, la trasmissione alla quale ha detto addio forse momentaneamente a maggio scorso. Il pugliese ha smentito i Gossip che lo vorrebbero fidanzato, ma ha anche commentato in modo duro i comportamenti delle ex Roberta Di Padua e Ida Platano. In merito a un possibile ritorno dopo l'estate, il cavaliere ha fatto sapere di essere in dubbio e che la decisione finale potrebbe spettare alla conduttrice e alla redazione.

Le prime parole di Riccardo dopo l'addio a U&D

Dopo essersi negato per mesi, Riccardo ha concesso la sua prima intervista dopo l'ultima apparizione davanti alle telecamere di U&D. Guarnieri ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni al magazine del dating-show, più precisamente al numero che è uscito venerdì 23 luglio.

Il pugliese ha subito preso le distanze dalle sue famose ex fidanzate quando ha evitato di replicare alle cose che hanno detto su di lui in questo periodo.

Su Roberta che l'ha accusato di aver rifiutato ogni suo tentativo di chiarimento lontano dai riflettori, il cavaliere del Trono Over ha detto: "Non mi riguarda più la cosa. Ognuno deve prendersi le proprie colpe, che in questo caso solo al cinquanta e cinquanta".

Il protagonista del format di Maria De Filippi, dunque, non intende avere un confronto con Di Padua, la dama con la quale ha fatto coppia per un paio di mesi la scorsa primavera.

La frecciatina alle dame di U&D Over

Quando il giornalista che l'ha intervistato gli ha chiesto un commento sull'incontro che c'è stato di recente tra Ida e Roberta, Riccardo ha risposto lanciando una frecciatina velenosa a entrambe le sue ex.

In merito al chiarimento che Di Padua e Platano hanno avuto in aeroporto qualche settimana fa, il pugliese ha detto: "Quando ho letto di questa cosa e di come è andata, ho riso molto".

Il protagonista del Trono Over, dunque, trova surreale che le due dame che per anni si sono attaccate pubblicamente ora raccontino di aver trovato molte affinità dopo una lunga chiacchierata.

Il personal trainer, comunque, ha chiarito che le storie che Roberta e Ida sono acqua passata e che oggi il suo unico desiderio è quello di guardare al futuro senza pensare più a queste relazioni che l'hanno fatto soffrire.

Il chiarimento dei cavaliere di U&D sul gossip

Il giornalista del magazine di U&D, poi, ha interpellato Riccardo sul pressante rumor che lo vorrebbe già legato ad una mora misteriosa. Il bel pugliese, dunque, ha smentito categoricamente la voce secondo la quale si sarebbe fidanzato con una donna con la quale ha scattato un selfie poche settimane fa: la protagonista dello scatto in questione, non sarebbe altro che una fan.

In merito a un possibile ritorno nel cast del dating-show dopo l'estate, Guarnieri si è mostrato titubante.

Il cavaliere pensa di aver deluso Maria e la redazione con le bugie che ha raccontato per amore di Roberta, per questo non sa se a settembre parteciperà alle puntate della nuova stagione.

Negli ultimi giorni, inoltre, il personal trainer è stato attaccato da più parti per un video che ha pubblicato su Instagram. Deianira Marzano, infatti, si è fatta portavoce di tutti quei follower che hanno trovato esagerata la storia in cui Riccardo si mostrava senza maglietta e intento a riproporre un sensuale balletto davanti all'obiettivo.

"Questo si è montato la testa, sembra il nuovo Gianluca Vacchi della Tiburtina", ha tuonato l'influencer napoletana trovando il consenso di molti fan di U&D che hanno considerato eccessiva la scelta di Guarnieri di mettersi in mostra così sui social network.