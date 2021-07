Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 ed in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily creata da Bea Schmidt raccontano che Erik ed Ariane troveranno Selina in fin di vita e la porteranno in ospedale, luogo dove la dark lady confesserà a Vogt di essersi pentita di aver avvelenato l'amica. Michael, invece, sospetterà che von Thalheim sia stata drogata ed incaricherà Christoph di portagli i cosmetici della donna per analizzarli in laboratorio. Il padre di Tim, infine, capirà che c'è lo zampino di Kalenberg dietro l'intricata faccenda ed aggredirà la donna.

Selina avrà un incidente ed Ariane si pentirà di averla avvelenata

I prossimi episodi di Sturm der Liebe anticipano che Ariane continuerà a tramare alle spalle di Selina nel tentativo di vendicarsi di Christoph e togliere all'albergatore tutto ciò che gli è rimasto.

L'ultimo diabolico piano messo in atto da Kalenberg consisterà nell'avvelenare la cipria di von Thalheim, così da ricattare il padre di Tim per consegnargli l'antidoto.

Già in piena fase d'attuazione da qualche giorno, la madre di Maja accuserà i primi sintomi di malessere. Il clou, però, accadrà quando Selina avrà un incidente a cavallo e perderà i sensi finendo per essere ritrovata proprio da Ariane ed Erik, i quali la condurranno all'ospedale.

Giunti nell'edificio sanitario, la dark lady farà i conti con i propri sensi di colpa e confesserà tale pentimento a Vogt per telefono. Proprio in quell'istante, Selina ritornerà cosciente e Kalenberg sarà assalita dal dubbio che l'amica possa aver udito le sue incriminanti parole.

Christoph scoprirà che Ariane ha avvelenato Selina ed aggredirà la dark lady

Le prossime puntate di Tempesta d'amore rivelano che Michael, dopo aver visitato Selina, nutrirà l'agghiacciante sospetto che la donna possa essere stata avvelenata. Il dottore, quindi, paleserà le proprie perplessità a Christoph, invitando l'uomo a portagli i cosmetici di von Thalheim così da poterli analizzare in laboratorio.

A quel punto, anche la coppia dark, per paura di essere incriminata, vorrà mettere per prima le mani sulla cipria avvelenata. Così, Erik si prodigherà per anticipare Christoph nell'impossessarsi dei cosmetici di Selina e in un primo momento ci riuscirà, poi verrà distratto da Rosalie e la cipria gli cadrà in una fessura del divano nell'ambulatorio di Michael.

Il padre di Tim, ancor prima della conferma delle analisi mediche, farà due più due comprendendo che dietro la malevola faccenda ci sarà Ariane, ancora intenta a ricattarlo ad ogni costo.

Furente di rabbia, Christoph aggredirà la dark lady.