Solo a questo punto Robert capirà di non poter più nascondere i suoi sentimenti perché il passare del tempo non farà altro che far aumentare le probabilità di perdere per sempre la sua amata.

Nel corso delle diverse stagioni di Tempesta d'amore , Robert ha dato prova di non essere molto fortunato in ambito sentimentale. Dopo la rottura con Eva, la sua vita ha preso una piega del tutto imprevista. Ha dovuto lottare per ricostruire una stabilità emotiva degna di questo nome. Ancora sofferente, si era gettato tra le braccia della sportiva Vanessa.

