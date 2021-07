L'incidente di Steffy dopo la scoperta della finta malattia di Sally apre un nuovo capitolo in Beautiful. La giovane Spectra sta per essere smascherata da Flo e, allontanata da tutti - Wyatt compreso - finisce per sentirsi male per davvero, tanto da essere ricoverata in ospedale. In quelle stesse ore ecco che un'altra ambulanza a sirene spiegate arriva al pronto soccorso. La paziente è Steffy Forrester, travolta da Bill in moto. Le sue condizioni di salute appariranno sin da subito molto gravi, tanto che la sua famiglia chiamerà Taylor per avvisarla di quanto successo e farla tornare da Parigi al più presto.

Beautiful, Steffy travolta in moto da Bill

Lo 'scherzetto' di Quinn Fuller - che ha pensato bene di rendere pubblico il tradimento di Bill e Brooke - sta avendo gravi conseguenze. Forrester è a Las Vegas con Shauna nel tentativo di dimenticare quanto successo, mentre Bill sta facendo di tutto per implorare il perdono di Katie.

Dollar, perso nei suoi pensieri, sarà molto distratto. Un giorno come tanti, uscendo dall'ufficio in auto, non guarderà bene lo specchietto retrovisore e non si accorgerà che sta arrivando Steffy in moto a tutta velocità. Lo schianto sarà fortissimo e la povera Forrester verrà scaraventata a terra.

Steffy devastata dai dolori dopo l'incidente

Per fortuna Steffy si sveglierà dal coma, ma con gravi conseguenze.

Il dolore causato dalla rottura delle costole non le darà pace. A seguirla sarà il dottor Finnegan che, forse con troppa superficialità, le somministrerà una forte dose di antidolorifici.

Brooke chiederà a Ridge di chiamare Taylor per farla rientrare da Parigi, viste le condizioni della figlia. Nel frattempo, Steffy inizia ad accusare l'astinenza dagli antidolorifici e implora Finnegan di aiutarla.

impietosito dalla sua sofferenza, il medico accontenta la sua richiesta.

La diagnosi del dottor Finnegan, spoiler Beautiful

Steffy soffrirà moltissimo e non sarà disposta a rimanere ancora in ospedale: il suo desiderio è quello di tornare a casa con la sua bambina. Il dottor Finnegan però non sarà d'accordo: la diagnosi è di fratture multiple e trauma cranico ed è necessario che venga curata in ospedale.

La caparbia Forrester però, non ne vorrà sapere: tornerà a casa e allevierà i suoi dolori con le medicine. A nulla serviranno le spiegazioni e le esortazioni di Finn, che sarà costretto ad accontentarla spiegandole le modalità e le dosi per assumere i farmaci.

Finnegan la metterà al corrente che la ripresa sarà lunga e che dovrà soffrire per settimane. Incurante dei rischi, Steffy finirà in una spirale dalla quale non riuscirà più a uscire. Sopraffatta dal dolore, comincerà ad abusare degli antidolorifici, perdendo completamente il controllo.