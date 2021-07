La quinta puntata di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 lunedì 26 luglio. Dopo essere stato lasciato da Floriana, Federico non si darà pace, al punto da chiedere nuovamente un confronto alla compagna e, grazie al video con le anticipazioni della prossima puntata, è possibile scoprire che, durante la serata, si saprà quale sarà la scelta di Floriana. Inoltre, nella quinta serata ci sarà un falò di confronto anticipato.

Temptation Island: Floriana decide se dare una chance a Federico

Nella puntata di Temptation Island del 19 luglio, Floriana ha preso una decisione drastica, lasciando Federico, dopo avere visto che aveva instaurato un rapporto stretto con la tentatrice Vincenza.

Il concorrente siciliano, però, ha richiesto di avere una seconda opportunità, provando ad avere un nuovo confronto con lei. La quarta puntata è terminata, pertanto, con un punto interrogativo, non rivelando cosa ha scelto di fare Floriana e la sua scelta verrà mandata in onda nella puntata del 26 luglio.

Temptation Island: come prosegue il viaggio nei sentimenti di Floriana e Federico

Nel quinto appuntamento, il conduttore della trasmissione Bisciglia dirà: ''E ora riprendiamo il racconto del viaggio nei sentimenti di Floriana e Federico. Vi ricordate? Loro hanno affrontato un intenso falò di confronto anticipato, al termine del quale, Floriana ha deciso di porre fine alla loro storia d'amore, ma c'è un ma.

Federico ha richiesto di incontrare nuovamente l'ormai ex fidanzata Floriana, per tentare il tutto per tutto e provare a tornare con lei''. Nel video contenente le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island è possibile scoprire che Rasa si recherà al falò, in attesa di Angelica ma, per la scelta della ragazza, occorrerà attendere la messa in onda della puntata.

Anticipazioni di Temptation Island del 26 luglio: un falò anticipato

Filippo Bisciglia ha anticipato, inoltre, che nella quinta puntata di Temptation Island ci sarà un falò di confronto anticipato ma, al momento, non è chiaro quale sia la coppia coinvolta. Il presentatore, inoltre, nel video promozionale, ha affermato: ''Il viaggio nei sentimenti sta arrivando nelle tappe finali ed è il momento di trasformare i dubbi in certezze''.

Nel quinto appuntamento, verranno trattate le vicende di Alessandro, che si lamenterà per il comportamento di Jessica e, nel pinnettu, avrà uno scatto di rabbia, probabilmente dopo avere visto alcuni filmati della sua fidanzata. Non resta che attendere la puntata di lunedì 26 luglio, per scoprire se Floriana deciderà di dare una seconda chance a Federico e come proseguirà il percorso delle altre coppie rimaste nel villaggio in Sardegna.