Sono due le coppie della nuova edizione di Temptation Island che potrebbero lasciare il programma già nel corso della seconda puntata. Le anticipazioni dell'appuntamento che sarà trasmesso lunedì 5 luglio, fanno sapere che Valentina e Claudia chiederanno un confronto immediato con i rispettivi fidanzati: Tommaso potrebbe aver tradito la compagna, mentre Ste sarà convocato al falò quasi a sorpresa.

Primi spoiler sulla prossima puntata di Temptation Island

Mancano soltanto tre giorni al ritorno su Canale 5 di Temptation Island: la seconda puntata dell'edizione 2021, infatti, sarà trasmessa lunedì 5 luglio, a meno di una settimana di distanza dal debutto.

Le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori con un video, informano i curiosi di alcuni dei colpi di scena ai quali assisteranno a breve: Valentina e Tommaso saranno ancora al centro dell'attenzione per un possibile tradimento.

Filippo Bisciglia raggiungerà la romana nel villaggio e la esorterà a recarsi nel pinnettu per guardare un filmato che la lascerà senza parole. Il conduttore del reality-show, inoltre, specificherà che le immagini in questione saranno determinanti per il percorso della 40enne nel format, per questo non si poteva aspettare altro tempo prima di mostrargliele. Anche Ste sarà raggiunto dal presentatore per un'importante comunicazione: la fidanzata Claudia chiederà un confronto anticipato per ragioni che non sono ancora stare rese note.

Un possibile tradimento nel villaggio di Temptation Island

Tra le anticipazioni che sono circolate fino ad ora, spicca sicuramente quella sul motivo che spingerà Valentina a richiedere un falò di confronto immediato col fidanzato. In un breve video che è stato mandato in onda al termine della prima puntata di Temptation Island, si vede Tommaso appartarsi su un'amaca con una delle single: ad un certo punto, i due si nascondono sotto le coperte non si sa per fare cosa.

Quando vedrà questo filmato, la 40enne rimarrà senza parole e lascerà il pinnettu spiazzata, ma decisa a voler parlare subito con la sua dolce metà. Prima di ritrovare il compagno in spiaggia, però, la romana si chiederà se tra lui e le tentatrice c'è stato davvero un avvicinamento oppure se il ragazzo ha messo in atto una strategia per poter terminare in anticipo il viaggio nei sentimenti.

Dubbi sulle nozze per la protagonista del reality

Un'altra coppia della quale si parlerà tanto nel corso della puntata di Temptation Island del 5 luglio, è quella formata da Claudia e Ste. Le anticipazioni che sono circolate fino ad oggi informano i fan del programma che la marchigiana spiazzerà tutti chiedendo un confronto immediato al fidanzato pochi giorni dopo l'inizio delle riprese.

Il conduttore prenderà da parte il ragazzo e gli spiegherà che la sua dolce metà ha proposto un falò definitivo, ma l'ultima parola spetterà a lui: il protagonista del reality-show, potrà scegliere se accettare il faccia a faccia con la compagna oppure se restare nel villaggio e portare avanti l'avventura.

Il primo appuntamento con la nuova edizione del format prodotto da Maria De Filippi, comunque, ha fatto registrare ascolti più che soddisfacenti e in linea con quelli dell'anno passato.

Ad assistere al debutto di Temptation 2021 sono stati 3,1 milioni di spettatori, per uno share che ha sfiorato il 21%. Gli addetti ai lavori e Bisciglia si sono detti molto contenti del risultato ottenuto ed hanno ringraziato il pubblico che stagione dopo stagione continua a premiare uno dei pochi programmi televisivi che vanno in onda durante le vacanze estive.