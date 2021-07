Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, che narra le vicissitudini, gli amori e gli intrighi di un gruppo di inquilini residenti in un condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 luglio 2021, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno a Napoli di Pietro Abbate, deciso a portare a termine la sua vendetta, sulla confusione sentimentale di Silvia, sui malesseri di Filippo legati all'amnesia, sui problemi finanziari di Fabrizio e sull'aggressione subita da Guido.

Roberto cerca di aiutare Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che, dopo essere rimasta molto turbata dai tentativi fatti da Giancarlo per riconquistarla, Silvia deciderà di prendersi del tempo per capire cosa prova realmente per lui e per Michele. Filippo si trasferirà da Roberto, anche se non riuscirà a ritrovare la serenità sperata. Il giovane, infatti, sarà costretto ad affrontare l'amnesia che è subentrata dopo l'intervento chirurgico e tutti i cambiamenti che quest'ultima ha provocato nella sua vita. Roberto Ferri assisterà alle difficoltà del figlio e cercherà di tirargli su il morale in tutti i modi. Poco dopo però, padre e figlio saranno costretti ad affrontare una nuova emergenza.

In seguito, Filippo deciderà di fare un importante tentativo per recuperare la sua memoria.

Ferri sarà costretto ad affrontare alcuni problemi lavorativi legati all'imminente partenza di Marina. Quest'ultima inizierà ad avere dei dubbi sul comportamento di Fabrizio, che la spingeranno a decidere di scoprire cosa stia succedendo al pastificio.

Lì, la donna scoprirà che l'azienda sta attraverso una crisi economica e consiglierà a Fabrizio alcuni metodi per risolverla. L'uomo deciderà di ignorare i consigli della Giordano, convinto che la sua strategia sia la migliore per il pastificio.

Niko si avvicina a Susanna

Clara e Patrizio prenderanno delle importanti decisioni riguardanti la loro relazione, decisioni che potrebbero cambiare la vita di entrambi.

Dopo alcune settimane, Pietro Abbate farà ritorno a Napoli in condizioni pietose: l'uomo starà veramente male pur continuando a voler portare avanti la sua vendetta. Serena soffrirà per l'allontanamento di Filippo, mentre Ornella e Raffaele discuteranno su ciò che sta succedendo nella vita dei loro figli. Dopo essere stato aggredito, Guido verrà soccorso da Raffaele e Franco per poi rendersi conto di aver perso la sua pistola di ordinanza. Speranza sarà costretta a decidere fra Vittorio e il romantico Samuel con quest'ultimo che la inviterà a cena. Grazie all'imminente chiusura estiva dello studio legale, Niko e Susanna trascorreranno più tempo insieme.