Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Temptation Island 2021 e le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo lunedì 26 luglio andrà in onda la quinta delle sei puntate previste. I colpi di scena non mancheranno per le tre coppie che sono arrivate al rush finale di questo loro percorso nei sentimenti, in vista del fatidico falò di confronto finale che affronteranno nel corso della sesta e ultima puntata. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Manuela e Stefano, dove la fidanzata si lascerà andare sempre più col single Luciano.

Manuela e Luciano sempre più vicini: anticipazioni Temptation Island quinta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata di Temptation Island in programma il prossimo lunedì 26 luglio su Canale 5, rivelano che Manuela arriverà ad essere sempre più in crisi in merito alla sua relazione con il fidanzato Stefano e finirà per avvicinarsi sempre più al single tentatore Luciano.

Manuela anche nel corso di questo quinto appuntamento con il reality show Mediaset, trascorrerà dei momenti sempre più intimi con il single Luciano, al punto che i due arriveranno a sfiorare il bacio.

Bacio sfiorato tra Manuela e il tentatore

Dagli spoiler del prossimo appuntamento con Temptation Island 2021 è stato reso noto che ci sarà un momento in cui Luciano e Manuela si ritroveranno pericolosamente vicini all'interno della piscina del villaggio.

Il tentatore afferrerà tra le mani il viso della fidanzata di Stefano, arrivando così a sfiorare il fatidico bacio, che potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla relazione tra i due innamorati che hanno scelto di partecipare al reality show delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore.

Cosa succederà a questo punto? Filippo Bisciglia, ha anticipato che nel corso della quinta puntata in onda lunedì prossimo su Canale 5, ci sarà il falò di confronto finale per un'altra delle tre coppie rimaste in gara.

Federico chiede di vedere Floriana: anticipazioni Temptation Island quinta puntata

A questo punto, non si esclude che possa essere stato proprio Stefano a chiedere al conduttore di vedere in anticipo la sua fidanzata, dopo aver visionato le immagini dei risvolti del percorso nel villaggio con il tentatore Luciano.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione lunedì prossimo su Canale 5, le anticipazioni sulla quinta puntata di Temptation Island 2021 rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Floriana e Federico.

Dopo che la ragazza aveva detto addio al suo fidanzato, al termine del falò di confronto della quarta puntata, Federico chiederà di poterla rivedere ancora una volta per un avere un ultimo incontro chiarificatore.