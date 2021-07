Dopo la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island, durante la quale Floriana ha detto addio a Federico, sui social sono comparsi molti messaggi di incoraggiamento alla ragazza. Tra questi anche quello della dama di Uomini e donne Gemma Galgani, che ha voluto supportare Floriana invitandola a restare ferma sulla decisione, in vista del nuovo falò richiesto da Federico e che i fan del reality vedranno solo nella puntata di lunedì prossimo.

Temptation Island: Floriana dice addio a Federico

Floriana Angelica è stata una delle protagoniste della quarta puntata di Temptation Island. La giovane, fidanzata sino a quel momento con Federico Rasa, ha scelto di interrompere anzitempo il viaggio nel reality dei sentimenti, stanca di vedere il compagno avvinghiato alla single Vincenza.

Floriana ha quindi richiesto un primo falò anticipato a cui il fidanzato non si è presentato. Successivamente, Federico, richiamato ancora una volta per un confronto, si è presentato al cospetto di Floriana la quale, furibonda, lo ha letteralmente "asfaltato". La giovane è parsa risoluta, tanto da decidere di uscire da sola da Temptation Island, senza tra l'altro farsi impietosire dalle lacrime di Federico.

Gemma Galgani avverte Floriana: 'Non lasciarti ingannare'

La decisione di Floriana di dire addio a Federico ha trovato il plauso di gran parte del pubblico di Temptation Island, che si è riversato sui social complimentandosi con lei. Tra i tanti messaggi pubblicati, vi è anche quello della dama storica di Uomini e donne Gemma Galgani, la quale attraverso una Instagram Stories, ha voluto dare il suo sostegno a Floriana.

Nel dettaglio, Gemma ha voluto avvertire la ragazza in vista del falò bis richiesto da Federico e che i telespettatori vedranno solo nella quinta puntata. La dama di U&D si augura che Floriana non cambi idea e che non decida di dare una seconda chance a Federico, tanto da scrivere: 'Non lasciarti ingannare dalla nostalgia di quello che poteva essere'", aggiungendo: "Non poteva essere nient'altro, altrimenti lo sarebbe stato".

Floriana seguirà i consigli di Gemma o tornerà con Federico?

Gemma Galgani dunque, sembra avere le idee chiare su ciò che dovrà fare Floriana nel corso della prossima puntata di Temptation Island. Dalle anticipazioni riportate da Witty Tv, ci dovrebbe essere il nuovo falò tra i due ex fidanzati, questa volta richiesto da Federico, il quale cercherà di dimostrare a Floriana il suo pentimento.

Se la ragazza seguirà i consigli di Gemma e di gran parte dei telespettatori, non dovrebbe dare una seconda possibilità all'ex, ma tutto potrebbe cambiare. Non resta quindi che seguire il prossimo appuntamento con Temptation Island, in onda su Canale 5 lunedì 26 luglio a partire dalle 21:25.