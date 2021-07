Lo schiaffo che Manuela ha dato a Stefano durante l'ultima puntata di Temptation Island ha fatto storcere il naso a molti. La pugliese, infatti, secondo alcuni è passata dalla parte del torto alzando le mani sull'uomo che l'ha tradita e offesa prima e durante il reality-show. Dopo aver ripreso possesso dei suoi profili social, Carriero ha provato a giustificare il suo gesto, tirando in ballo la violenza psicologica che lei avrebbe subito per anni al fianco di Sirena.

La difesa della pugliese di Temptation Island

Terminata l'edizione 2021 di Temptation Island, tutti i protagonisti del cast hanno ripreso possesso dei loro profili social.

Tra coloro che si stanno mostrando più attivi in questi giorni, c'è sicuramente Manuela. La ragazza sta condividendo tanto della sua nuova vita con i follower, soprattutto la bella storia d'amore che sta vivendo con il single Luciano.

La brindisina, però, in queste ore ha deciso di esporsi per commentare un episodio che è andato in onda martedì scorso, quello in cui ha schiaffeggiato l'ex fidanzato al falò. Dopo aver pubblicato uno dei tanti attacchi che ha ricevuto di recente da parte di chi condanna il suo gesto, la bella Carriero si è difesa scrivendo su Instagram: "Mi dispiace per il tanto criticato schiaffo. A casa ovviamente non è mai successo". La giovane, dunque, ci ha tenuto a precisare che prima del reality-show non ha mai alzato le mani su Stefano, neppure dopo aver scoperto di essere stata ripetutamente tradita.

Le giustificazioni dopo la fine di Temptation Island

Dopo essersi detta dispiaciuta della sberla che ha dato a Stefano, Manuela ha puntualizzato: "A tutto c'è un limite. La violenza psicologica è peggiore, e la cosa più brutta è che spesso non viene riconosciuta". La protagonista di Temptation Island 2021, dunque, ha fatto riferimento alle cose poco carine che l'ex fidanzato ha detto sul suo conto, la maggior parte delle quali riferite ai ritocchini che ha fatto per insicurezza e alle mansioni di casalinga che non saprebbe portare a termine.

La pugliese, inoltre, ha chiarito di essersi fatta male anche lei quando ha dato uno schiaffo a Sirena, ma nell'impeto del momento non ha badato troppo né al gesto, né al fatto che sia stato messo in pratica davanti a milioni di persone.

La felicità con il single

Dopo aver dato le dovute spiegazioni al gesto che i fan di Temptation Island hanno tanto criticato, Manuela ha ripreso a condividere la sua nuova vita su Instagram.

Chi ha seguito l'edizione 2021 del reality-show Mediaset, saprà che la brindisina ha messo fine alla storia d'amore di quattro anni e mezzo con Stefano e ne ha iniziata un'altra con uno dei tentatori conosciuti nel villaggio.

Tra Carriero e Luciano Punzo, infatti, è scoppiata la passione a ridosso dello scadere dei 21 giorni dell'avventura in Sardegna: i due si sono lasciati andare a baci 'focosi' ancor prima che lei chiudesse la relazione con Sirena. Contrariamente a quello che pensavano i più scettici, questo rapporto tra andando avanti anche ora che le telecamere di Canale 5 si sono spente.

I neo piccioncini, infatti, hanno cominciato a pubblicare foto e video dei bei momenti che stanno vivendo, a partire dal primo selfie di coppia nell'albergo di Napoli dove Manuela ha organizzato una romantica sorpresa.

Nelle scorse ore, poi, il bel single ha raggiunto la compagna in Puglia e ha documentato tutto sui social network per la gioia dei loro tantissimi sostenitori. Anche Stefano ha ritrovato il sorriso accanto ad una single del cast del programma: il giovane sta frequentando da qualche settimana Federica.