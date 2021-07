Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Tempesta d'amore e le anticipazioni tedesche rivelano che ci saranno delle novità inaspettate legate al rapporto tra Christoph e Selina. La donna, infatti, arriverà a prendere una drastica decisione sull'uomo che ha al suo fianco dopo aver scoperto la verità sul piano diabolico che Christoph aveva architettato contro Ariane. Di conseguenza, Selina finirà per riavvicinare di nuovo al marito Cornelius, che tornerà al Furstenhof dopo un lungo periodo di assenza, durante il quale la donna lo ha creduto morto.

Selina scopre il piano crudele di Christoph: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni tedesche della soap opera Tempesta d'amore rivelano che Christoph deciderà di organizzare una spietata vendetta contro Ariane, al punto da farle credere di essere gravemente malata e che ormai le resta ben poco da vivere.

Un piano terribile che, nel momento in cui verrà a galla, spingerà Selina a chiudere ogni tipo di rapporto con l'uomo.

La donna, infatti, deciderà di lasciarlo denunciarlo alla polizia, nonostante Christooph proverà a negare ogni tipo di coinvolgimento in tutta questa vicenda. Dal momento che non esistono prove per testimoniare le accuse di Selina, la donna cercherà in tutti i modi di convincerlo a prendersi le sue responsabilità, ma l'effetto non sarà quello sperato.

Selina chiude con Christoph e ritrova il marito

A quel punto, Selina deciderà di lasciare definitivamente Christoph e di chiudere così la loro relazione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che nel frattempo è tornato anche Cornelius, marito di Selina, che la donna credeva essere morto.

Dopo aver troncato la relazione con Christoph, Cornelius spererà in un ritorno di fiamma ma la donna fermerà l'entusiasmo, dicendole che in questo momento non è pronta per una nuova relazione.

La scelta di Selina: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Intanto Selina scoprirà di essere stata realmente avvelenata da Ariane e delusa da tutto e tutti, deciderà di partire con Cornelius per qualche giorno in Inghilterra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto, esploderà la gelosia di Christoph: quando i due torneranno dal loro viaggio, l'uomo si scaglierà prepotentemente contro Cornelius, al punto che tra i due ci sarà una vera e propria rissa e verranno alle mani. Le trame tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, a quel punto, Selina prenderà una decisione definitiva e tornerà ufficialmente con suo marito, al punto che i due finiranno a letto insieme, lasciandosi andare alla passione travolgente.