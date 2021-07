Martedì 27 luglio, su Canale 5, è stata trasmessa l'ultima puntata di Temptation Island. Durante il falò di confronto finale tra Manuela Carriero e Stefano Sirena, lei ha perso le staffe e ha sferrato uno schiaffo all'ex fidanzato. Ma non solo, la diretta interessata ha ammesso di non essersi affatto pentita per aver baciato il single Luciano Punzo.

Il confronto

Il faccia a faccia tra Manuela e Stefano era molto atteso dai telespettatori: la coppia per tutti i 21 giorni all'interno del villaggio non ha fatto altro che parlare con rancore e rabbia l'uno dell'altra.

Inoltre, sia Stefano che Manuela si sono avvicinati pericolosamente ai propri tentatori: lei a Luciano, lui a Federica.

Davanti a Filippo Bisciglia, il 31enne di Brindisi ha chiesto di poter parlare per primo: "Lei ha parlato anche troppo". A detta di Stefano, Manuela sarebbe una persona molto insicura. Per questo motivo ha deciso anche di ricorrere alla chirurgia estetica per modificare il suo naso. Rivelazione che ha mandato su tutte le furie Carriero: quest'ultima si è alzata in piedi e ha mollato uno schiaffo a Sirena. Ma non solo, Manuela è sbottata: "Sei un porco, un maiale". Dopo essere stati invitati dal conduttore a tornare alla calma, Stefano ha spiegato che Manuela si è avvicinata a un ragazzo che vive sulle nuvole come lei.

Dal canto suo, la protagonista ha sostenuto di avere trovato un uomo e non un tacchino. Inoltre, la pugliese ha ammesso di essere soddisfatta del percorso svolto a Temptation Island: "Io non mi pento di quello che ho fatto".

Manuela lascia Stefano

Successivamente, il confronto della coppia ha assunto dei toni più pacifici. Stefano ha ammesso di essersi messo in gioco per rimediare agli errori del passato.

A detta del ragazzo, la sua compagna fin dal primo giorno gli avrebbe fatto la "guerra". Dal canto suo, Manuela ha ammesso di non avere mai lasciato Sirena dopo i ripetuti tradimenti, ma al tempo stesso non è mai riuscita a dimenticare e perdonare. La diretta interessata ha fatto notare che per perdonare una persona, ci vogliono i fatti: Stefano, non avrebbe mai fatto nulla per rimediare agli errori.

Al contrario, il 31enne l'avrebbe sempre fatta sentire inadatta.

Al momento della fatidica domanda rivolta da Bisciglia, sia Manuela Carriero che Stefano hanno deciso di lasciare il programma separatamente. In particolare, Carriero ha chiosato con rammarico: "Non possiamo stare insieme". Una volta tornati nei rispettivi villaggi: lei ha cercato immediatamente il single Luciano mentre lui è andato da Federica. L'ex coppia ha deciso di intraprendere una conoscenza lontano dai riflettori con i rispettivi tentatori.