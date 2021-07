Martedì 27 luglio, su Canale 5, è stata trasmessa l’ultima puntata di Temptation Island. Terminato il falò di confronto finale tra Stefano Sirena e Manuela Carriero, l’ex cestista Valentina Vignali è stata protagonista di uno sfogo. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffina ha pubblicato alcuni messaggi ricevuti da Stefano mentre era fidanzato con Manuela.

L’accaduto

Manuela aveva scritto al programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se la relazione con Stefano poteva avere un futuro: Carriero nel periodo di lockdown era venuta a conoscenza di una serie di tradimenti da parte del suo compagno.

Nonostante tutto, la diretta interessata aveva deciso di non lasciare Stefano.

In occasione del falò di confronto finale, Stefano e Manuela si sono lasciati. Nel dettaglio, lei dopo avere tradito il suo uomo con il single Luciano, ha cercato di far capire a Sirena come ci si sente dopo un tradimento. Terminato il faccia a faccia tra i due, Stefano è stato smascherato da Valentina Vignali. Quest’ultima tramite una serie di stories su Instagram, ha reso pubblici alcuni messaggi ricevuti dal 31enne di Brindisi. Nelle varie chat è evidente che Stefano abbia corteggiato Valentina con numerosi apprezzamenti sul suo aspetto fisico. In uno dei messaggi, Sirena ha chiosato: “Quanto sei sexy”. In un altro ha sostenuto che Valentina fosse ancora più bella nell’ultimo periodo.

A tale proposito Vignali ha spezzato una lancia a favore di Carriero: “Manu sposa Luciano e non pensarci più”. A detta di Valentina Vignali, Stefano Sirena potrebbe avere “corteggiato” moltissime altre ragazze mentre era fidanzato.

Il confronto

Il confronto tra Manuela e Stefano sta facendo molto discutere. La protagonista di Temptation Island quando ha rivisto il fidanzato dopo 21 giorni, gli ha sferrato uno schiaffo sul volto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Durante il faccia a faccia Carriero ha più volte tirato in ballo i tradimenti subiti in passato. Inoltre, ha confidato di essersi sempre sentita messa in discussione dal suo uomo. A detta della 31enne, Stefano l’avrebbe sempre fatta sentire inferiore rispetto alle altre donne.

Dal canto suo, Stefano ha spiegato di esserci rimasto male per il tradimento subito in diretta nazionale.

Il diretto interessato non ha accettato l’atteggiamento mostrato dalla sua compagna. Al termine del confronto, il conduttore Filippo Bisciglia ha posto la fatidica domanda alla coppia: sia Manuela che Stefano hanno deciso di lasciare il programma separatamente. Secondo alcuni, la relazione tra i due protagonisti di Temptation Island non aveva nulla da dire da tempo: l’idea che hanno dato entrambi ai telespettatori è quella di avere rabbia e rancore l’uno verso l’altra.