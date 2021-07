Jessica Mascheroni è finita al centro di un polverone mediatico. Alcuni utenti hanno diffuso dei post pubblicati in passato su Facebook dall'ormai ex concorrente di Temptation Island.

L'ex fidanzata di Alessandro Autera ha insultato alcuni ex protagonisti del programma come Nilufar Addati, Francesco Chiofalo e Lara Zorzetto, ma anche personaggi famosi, tra i quali Diletta Leotta e Daniele Bossari.

Insulti razzisti verso l'ex tronista Addati

Nilufar Addati ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island con l'allora fidanzato Giordano Mazzocchi.

All'epoca dei fatti, Jessica avrebbe pubblicato su Facebook dei commenti discriminatori nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Mascheroni avrebbe innanzitutto criticato l'aspetto fisico di Nilufar, per poi commentarne negativamente il comportamento al docu-reality di Canale 5, consigliandole polemicamente di piangere un pochino per attirare su di sé gli insulti dei telespettatori. Infine si sarebbe lasciata andare ad un'offesa di stampo razzista: "Crepa ce... rumena".

Offese agli ex concorrenti di Temptation Island

Inoltre Jessica Mascheroni qualche anno fa avrebbe attaccato altri ex concorrenti di Temptation Island. Nel suo mirino sarebbero finiti Alessio Bruno, Francesca Baroni, Lara Zorzetto con l'ex fidanzato Michael De Giorgio e Francesco Chiofalo (conosciuto anche come "lenticchio"), in quel periodo in coppia con Selvaggia Roma.

Secondo Jessica, le persone succitate non avrebbero dovuto partecipare al programma perché poco piacevoli esteticamente.

Diletta Leotta, Federica Nargi e Daniele Bossari nel mirino di Mascheroni

I post del passato di Jessica Mascheroni che stanno facendo discutere chiamano in causa anche dei Vip, tra i quali Diletta Leotta, Federica Nargi e Daniele Bossari.

La conduttrice di Dazn sarebbe stata accusata di aver fatto un ricorso eccessivo alla chirurgia estetica.

Per quanto riguarda Bossari, sarebbe stato definito un uomo poco "reattivo" e noioso. Infine su Nargi avrebbe detto che avrebbe dovuto imparare a ballare meglio: "Poi si stupiscono perché Belen è ovunque, ma fatevi due domande".

Jessica sceglie il silenzio

I commenti di Jessica Mascheroni postati su Facebook qualche anno fa sono diventati virali e stanno facendo discutere. Da un lato c'è chi difende l'ex protagonista di Temptation Island, visto che si tratta di messaggi appartenenti ormai al suo passato, Altri, invece, stanno puntando il dito contro la 34enne milanese per i contenuti offensivi.

Al momento, Jessica ha preferito scegliere la via del silenzio. Tuttavia, va ricordato che per contratto i protagonisti di Temptation Island non possono utilizzare i social fino alla messa in onda dell'ultima puntata del docu-reality di Canale 5.