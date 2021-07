In maniera inaspettata, Raimondo Todaro ha annunciato con un lungo post social di aver preso un'importante decisone per la sua carriera: lasciare Ballando con le Stelle. Al programma di Milly Carlucci, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, il ballerino deve molto ma per lui è giunto il momento di affrontare nuove sfide. Raimondo non ha specificato quali nuovi progetti lo attendono ma c'è già chi spera di vederlo nella scuola di Amici in qualità di maestro. Per adesso, però, si tratta solo di ipotesi.

Il ballerino ringrazia la famiglia dello show di Raiuno

'Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate a una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci', ha esordito sul suo profilo Instagram Todaro introducendo il suo pensiero sullo show del sabato sera di Raiuno. Ha proseguito ringraziando di cuore tutti coloro che lo hanno accolto quando aveva poco più di 18 anni, facendolo crescere sia dal punto di vista artistico che personale. Però, adesso per lui è giunto il momento di cambiare strada.

'Un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli', ha proseguito il ballerino che per ben cinque volte è salito sul gradino più alto del podio del programma condotto da Milly Carlucci aggiudicandosi la medaglia d'oro.

'Per questo motivo ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide', ha poi proseguito Raimondo ringraziando tutti e affermando che da adesso guarderà il programma da casa tifando per i suoi colleghi. L'addio, al momento, sembra definitivo.

Nuovi progetti per Raimondo

Cosa abbia spinto il bravissimo Todaro a prendere una decisione che giunge inaspettata a tutti i telespettatori di Ballando con le stelle non è stato reso noto sui social.

E allo stesso modo, il danzatore, il primo che ha ballato con un partner dello stesso sesso all'interno del programma, non ha fatto alcun cenno a quali sono le sfide che ha deciso di intraprendere per migliorarsi. Però, secondo molti fan il futuro lavorativo del danzatore potrebbe essere a Canale 5, nel talent di Maria De Filippi.

Raimondo, infatti, ha già preso parte ad Amici 20 come giudice esterno durante una gara di ballo tra i talenti che hanno avuto accesso al serale durante la scorsa edizione del programma. In quell'occasione, Todaro ha rivelato parlando con colei che poi sarebbe stata la vincitrice Giulia Stabile, che la figlia continuava a guardare le sue coreografie. Inoltre, la ex moglie di Todaro, Francesca Tocca, è già da anni una ballerina professionista del talent. Cosa bolle in pentola? Lo rivelerà il ballerino quando lo riterrà opportuno.