Temptation Island 2021 prosegue la marcia trionfante su Canale 5. Il reality show delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino di Maria De Filippi, continua a registrare una media di oltre tre milioni di spettatori a settimana con uno share che supera la soglia del 21-22%. In una recente intervista, l'autrice Raffaella Mennoia che cura le varie fasi di preparazione del reality show, ha raccontato dei retroscena sul dietro le quinte. Dalla scelta delle coppie fino alle rigide regole cui devono sottostare nel momento della firma del contratto.

Dietro le quinte di Temptation Island: parla l'autrice Raffaella Mennoia

Nel dettaglio, la storica autrice di Temptation Island e braccio destro di Maria De Filippi ha rivelato che le coppie vengono scelte in base al racconto della persona e alla storia che presentano.

"Devono essere disposti a fare un percorso personale e a mettersi in discussione", ha ammesso Mennoia che poi ha parlato anche di come vengono scelti i single tentatori del reality show.

"Abbiamo tantissime richieste. Se un ragazzo è intelligente e anche bello, scelgo lui. Se ha una laurea tanto meglio, ma non è solo quello. È importante che sappia ascoltare", ha ammesso l'autrice.

I retroscena sul regolamento di Temptation Island per coppie e single

Raffella Mennoia ha svelato anche i retroscena legati al dietro le quinte di Temptation Island, dal momento in cui le coppie scelte vengono informate del fatto di essere state scelte per il cast del reality show. "Non devono dire che sono stati presi, anche se il problema grosso è il dopo", ha ammesso Raffaella Mennoia nel corso dell'intervista.

"Il regolamento che firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell'ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi", ha fatto sapere l'autrice di Temptation Island.

Telefoni sequestrati all'interno del villaggio delle tentazioni Mediaset

Insomma le coppie protagoniste del reality show delle tentazioni devono sottostare a delle rigide regole che non possono trasgredire nel momento in cui accettano di firmare il contratto. E poi a ancora Mennoia ha ribadito che all'interno del villaggio, per tutta la durata delle registrazioni di Temptation, sono assolutamente vietati i cellulari, i quali vengono sequestrati e resi ai concorrenti soltanto nel momento in cui sono in aeroporto, per tornare a casa dopo le riprese.

All'interno del villaggio delle tentazioni, inoltre, i vari fidanzati non possono avere contatti neppure con i cameraman che sono impegnati con le riprese. Intanto cresce l'attesa per la quarta puntata prevista per lunedì 19 luglio su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci sarà un nuovo falò di confronto anticipato per un'altra coppia in gara.