Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 19 al 25 luglio rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena inaspettati. Occhi puntati in primis su Marcia: per la domestica brasiliana arriverà il momento della resa dei conti finale con la sua acerrima nemica Genovev a. Bellita, invece, deciderà di chiarire tutti i suoi dubbi e così affronterà in prima persona suo marito José Miguel.

