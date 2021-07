L'appuntamento con Temptation Island 2021 sta per giungere al termine. Il prossimo lunedì e martedì sera andranno in onda gli ultimi due appuntamenti di questa fortunata edizione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti. Intanto, però, le coppie protagoniste di quest'anno sono tornate già alla loro vita di tutti i giorni e, sui social, non mancano le segnalazioni su quanto sta accadendo fuori dal villaggio. Occhi puntati in primis sui due fidanzati Tommaso e Alessandro, protagonisti di una nuova segnalazione social targata Deianira Marzano.

La segnalazione sui due fidanzati di Temptation Island 2021

Nel dettaglio, le registrazioni di Temptation Island 2021 sono terminate già da un po' di settimane e le coppie protagoniste di questa edizione sono ritornate alla vita di tutti i giorni.

Per alcune di loro, il fatidico momento del falò finale non è ancora andato in onda su Canale 5, tuttavia non mancano le segnalazioni.

Una delle ultime social, è stata riportata dall'esperta di Gossip napoletana Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato lo scatto di una "paparazzata" di un fan del reality show Mediaset, il quale ha beccato insieme due fidanzati protagonisti di questa edizione.

Alessandro e Tommaso beccati insieme dopo la fine del programma Mediaset

Trattasi di Tommaso, che ha preso parte a Temptation Island 2021 assieme alla fidanzata Valentina e di Alessandro, che ha partecipato al reality show delle tentazioni in compagnia della fidanzata Jessica.

Per i primi due, il momento del falò finale è andato già in onda su Canale 5.

Tommaso si è lasciato andare ad un vero e proprio tradimento all'interno del villaggio con una delle single del programma. Un gesto che ha spinto Valentina a mettere la parola "fine" alla loro relazione sentimentale, nonostante lui le avesse chiesto di perdonarlo.

Per Alessandro e Jessica, invece, il fatidico confronto finale non c'è ancora stato ma le premesse non sono affatto positive, al punto che il fidanzato si apparterà con la single Carlotta nel corso della prossima puntata.

Alessandro e Jessica: possibile rottura al falò di Temptation Island

Intanto, in queste ore, Alessandro e Tommaso sono stati beccati insieme dopo le registrazioni di Temptation Island. Come riportato dalla segnalazione di Deianira, i due sono erano in compagnia di altre ragazze all'interno di un bar della Capitale.

Assenti le loro fidanzate, il che potrebbe significare che anche a distanza di un mese, Tommaso e Valentina si siano detti addio mentre il falò finale tra Alessandro e Jessica potrebbe averli indotti a mettere la parola fine alla loro travagliata storia d'amore.