Lunedì 12 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island, reality targato Mediaset in cui delle coppie di fidanzati mettono alla prova la stabilità del loro legame, vivendo per 21 giorni in compagnia di tentatori e tentatrici. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione vi sono senz'altro Tommaso e Valentina: i due, nella scorsa puntata, si sono lasciati durante un falò di confronto che ha fatto molto discutere. Il ragazzo, infatti, si è fatto notare per la sua estrema gelosia verso la fidanzata (al punto da chiederle di indossare solo costumi interi), per poi tradirla con la tentatrice Giulia.

Tommaso ha parlato al magazine Uomini e Donne della sua avventura nel programma.

'Mi sono sentito ferito'

Tommaso ha provato, mediante le sue dichiarazioni, a spiegare ciò che lo ha portato a tradire Valentina con la single Giulia. In particolare il ragazzo ha affermato di essere sentito "ferito" nel vedere la propria ragazza fare le cose che si erano ripromessi di evitare, come ad esempio "gli avvicinamenti fisici ad altri uomini". Nel momento in cui la produzione gli ha mostrato i video che ritraevano tali gesta, Tommaso ha ammesso di essersi "sentito tradito" e ha pensato di dover guardare altrove e viversi l'esperienza "fino alla fine". In particolare, il giovane ha cercato una persona con la quale "dimenticare" i gesti di Valentina che lo avevano fatto soffrire.

Il ragazzo ha comunque voluto precisare che, quando ha baciato la tentatrice Giulia, per lui la storia con Valentina "era già finita".

'Le gambe di Valentina erano come se fossero le mie'

Tommaso, nel corso delle sue dichiarazioni, ha poi voluto parlare anche della single Giulia, premettendo di non averla conosciuta in un modo abbastanza profondo da poter dare dei "giudizi precisi".

Nonostante questo, comunque, secondo il ragazzo "non c'è paragone" tra la tentatrice e la sua ex fidanzata ammettendo, anzi, la presenza di evidenti differenze.

Il giovane, infine, ha voluto anche commentare il pensiero di coloro che lo hanno accusato di avere una gelosia morbosa. A tal proposito, Tommaso ha chiarito che il suo disappunto non fosse nei confronti del bikini ("Non penso che un costume scollato fosse una minaccia per noi due", ha infatti dichiarato).

Ciò che lo ha infastidito è che Valentina non si sarebbe comportata come si erano ripromessi di fare prima dell'inizio del programma. Il ragazzo ha voluto concludere sottolineando che, per la concezione che aveva della propria relazione con Valentina, "le sue gambe era come se fossero le mie". È molto probabile che, visto il grande clamore mediatico che ha creato la coppia, dei due si continuerà ancora a parlare.