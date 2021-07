Tra le protagoniste dell'attuale edizione di Temptation Island vi è la giovane Jessica, al centro dell'attenzione per la sua turbolenta relazione col fidanzato Alessandro. I due si sono detti addio al termine del falò finale, con il quale hanno scelto di intraprendere due strade differenti. In queste ore, però, sul web si sta molto parlando non tanto della scelta della coppia di dirsi addio, bensì dei commenti social di Jessica riguardanti i protagonisti delle passate edizioni del reality show.

La fidanzata di Alessandro è stata molto dura nei confronti degli ex volti, in particolar modo verso Nilufar Addati, nota anche per essere un'ex tronista di Uomini e donne.

Jessica ei commenti poco carini agli ex volti di Temptation Island

Nel dettaglio, sui social alcuni utenti e fan di Temptation Island hanno tirato fuori quelli che sono stati i commenti di Jessica relativi alle edizioni precedenti del reality show.

La fidanzata di Alessandro, guardando da casa il programma dei sentimenti, non è stata per niente tenera nei confronti delle coppie che si sono messe in gioco, lasciandosi andare spesso e volentieri a commenti offensivi e al limite dell'insulto personale.

Uno dei casi più eclatanti è quello legato ai commenti che Jessica aveva postato contro Nilufar Addati, nota al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne come tronista, dove conobbe Giordano Mazzocchi col quale poi si mise in gioco nel reality show delle tentazioni.

Il duro attacco contro Nilufar

"Ma Nilufar quanto sei ce.. e scema? Dai fatti un pianto che adesso ti insultano tutti. Crepa ce... rumena", aveva scritto in quell'occasione Jessica puntando il dito proprio contro l'ex volto di Uomini e donne.

Ma non è finita qui, perché Jessica ha riservato dei commenti poco carini anche nei confronti di altri protagonisti di Temptation Island.

Ad esempio, aveva definito "brutti" prima Lara Zorzetto e poi Alessio Bruno e si era lasciata andare a delle pesanti critiche anche nei confronti di Michael De Fazio.

Le critiche di Jessica anche contro Federica Nargi

Insomma da telespettatrice, Jessica non era stata per niente clemente nei confronti degli altri protagonisti di Temptation Island che, prima di lei, avevano accettato la sfida all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Ma gli attacchi social di Jessica si erano spinti anche nei confronti di altri volti noti del mondo dello spettacolo. A finire nel mirino dell'attuale protagonista di Temptation anche la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia, Alessia Nargi.

"Insegnate alla Nargi a ballare. Poi si stupiscono tutti sul perché Belen è ovunque", aveva scritto la ragazza sui social.