Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da mercoledì 28 luglio a domenica 1° agosto, ci saranno diverse novità.

In particolare, Camino non parlerà più per protesta, ma Cinta dirà a sua cognata che è molto egoista, in quanto a causa sua Emilio vorrà rimandare le loro nozze perché è molto preoccupato. Proprio per questo motivo, la ragazza deciderà di farla finita con il suo mutismo e accetterà la proposta di matrimonio di Ildefonso. Pasamar però non sarà d'accordo con la decisione di sua sorella e dirà che non deve accettare di passare tutta la sua vita con un uomo che non ama.

Camino deciderà di non parlare più per protesta

Nelle puntate in onda da mercoledì 28 luglio fino a domenica 1° agosto su Canale 5, Camino deciderà di non parlare più per protesta. Nel mentre, Emilio confiderà a Cinta di volerla sposare quanto prima.

Camino continuerà con il mutismo, ma poi avrà un crollo emotivo a causa di Cinta che ha scoperto della relazione tra la ragazza e Maite. In particolare, la futura moglie di Emilio dirà a Camino che è una persona egoista che pensa solo a sé stessa e non al fratello che è così preoccupato da voler addirittura rimandare le proprie nozze.

Poco dopo, Felipe dirà a Genoveva che vorrà partire per Cuba, per far arrestare Santiago. Salmeron però minaccerà di sparire per sempre insieme al figlio che starà per nascere e così l'avvocato rinuncerà al viaggio.

Genoveva finirà nel registro degli indagati per l'omicidio di Marcia

Successivamente, Cinta chiederà a sua cognata di essere meno egoista, perché il suo atteggiamento sta condizionando le nozze fra lei e suo fratello. Dopo le parole della figlia di Bellita, Camino romperà il silenzio e accetterà la proposta di matrimonio di Ildefonso.

Intanto, Mendez confiderà a Felipe che fra i sospettati per l'omicidio di Marcia c'è anche Genoveva. Alvarez Hermoso allora, vorrà delle spiegazioni da sua moglie. In particolare, l'uomo vorrà sapere dove si trovava Salmeron nel giorno del decesso di Marcia.

Emilio non vuole che Camino sposi un uomo che non ama

Felipe sarà furibondo e poi arriverà anche il commissario Mendez che vorrà provare a intimidire Genoveva per avere informazioni sull'omicidio della domestica brasiliana.

Intanto, Emilio rimprovererà sua sorella per aver accettato di stare insieme per tutta la vita con uomo che non ama. In particolare, il fratello di Camino dirà che non sarà presente quando Ildefonso chiederà la sua mano a Felicia. Subito dopo, quest'ultima riunirà tutti i vicini di Acacias 38 per annunciare il fidanzamento di Camino e Ildefonso e che il matrimonio sarà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio.