Si tinge di giallo la love story che vede protagonisti Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano a essere al centro del Gossip del momento per la loro chiacchieratissima, e al tempo stesso molto seguita, storia d'amore. In questi giorni si continua a parlare insistentemente di crisi e di possibile rottura in fra i due, indiscrezione alimentata dal fatto che da un po' di tempo non appaiono più insieme.

Secondo Alessandro Rosica, non ci sarebbero più dubbi sul fatto che la loro storia sarebbe giunta al capolinea e stando alle ultime indiscrezioni dell'esperto di gossip, l'attore turco sarebbe stato in compagnia di altre donne.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta sarebbe già 'scoppiata'

Nel dettaglio, stando alle ultimissime voci riportate da Alessandro Rosica, il quale continua a ribadire che la love story tra Can Yaman e Diletta sarebbe naufragata, i due si sarebbero detti addio in maniera definitiva e i vari "like" che si scambierebbero ancora alle foto social, in realtà sarebbero messi dai loro uffici stampa.

Secondo Rosica, la coppia che ha monopolizzato il gossip di questo 2021, non avrebbe più contatti diretti da un bel po' di giorni, in seguito a una presunta lite che li avrebbe spinti a dirsi addio definitivamente.

In queste ore, dopo aver fatto tappa in Puglia, Can Yaman è apparso a Napoli, come testimoniano le stories che ha pubblicato il suo fido collaboratore Roberto Macellari, che è sempre al suo fianco in tutti i vari spostamenti lavorativi e di piacere.

'Yaman e Macellari con altre donne', sostiene Rosica

Stando proprio a quanto riportato da Rosica sui social, Can e Roberto la scorsa notte avrebbero alloggiato in Campania, ma non sarebbero stati da soli: i due sarebbero stati in compagnia di altre due donne.

"Erano quattro: Can, Roberto e quelle due amiche. Ora non sappiamo, magari hanno giocato a carte, scala 40", ha proseguito con tono ironico l'esperto di gossip mentre ha diramato l'ennesima indiscrezione del momento sulla coppia.

Così, giorno dopo giorno, le voci legate a una rottura ormai definitiva tra Can e Diletta si fanno sempre più insistenti e, a colpire, è soprattutto il silenzio dei due diretti interessati.

Continua il silenzio di Can e Diletta sui social

Fino a questo momento, malgrado tutte le voci che circolano sul loro conto, sia Yaman che Leotta hanno preferito perseguire la strada del silenzio.

Sui social, così come sui giornali, i due protagonisti di questa turbolenta storia d'amore non hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazioni.

In questo modo, quindi, non hanno confermato ma neppure smentito le indiscrezioni che li riguardano, lasciando così mille dubbi ai fan che li seguono e li supportano sui social.