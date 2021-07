Ieri sera, mercoledì 30 giugno, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. L'esordio del programma condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia ha raccolto davanti allo schermo 3,2 milioni di telespettatori con il 20% di share. Protagonisti del primo appuntamento, Valentina e Tommaso. La coppia ha fatto molto discutere per via della differenza d'età (lei ha 40 anni, lui 21) e per l'eccessiva gelosia di lui. Scavando nel passato sentimentale di Valentina Nulla Augusti, si scopre che la donna ha alle spalle un matrimonio. Il suo ex marito fa il dentista e pare abbia la sua stessa età, 40 anni.

Valentina sposata con un dentista romano prima di incontrare Tommaso

Valentina Nulli Augusti prima di incontrare il ventunenne Tommaso era sposata con Stefano Pagani. L'uomo, che sarebbe un suo coetaneo, si è laureato a Bari in odontoiatria e poi si è trasferito a Roma dove esercitava la professione. Sui social della donna ci sono ancora diversi scatti che la ritraggono tra le braccia del suo ex marito. Sotto una delle tante foto, Valentina ha scritto di lui: "Buono come il pane". I due sono stati sposati fino al 2016. La stessa protagonista di Temptation Island ha spiegato i motivi che l'hanno portata a prendere la decisione di separarsi.

Ecco perché Valentina ha lasciato il suo ex marito Stefano

Nel 2017, in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentina dichiarava: “Ho lasciato un marito che ho amato tantissimo". Poi, ancora aggiungeva che il loro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando poi si è trasformato in qualcosa di non più sano, ha avuto il coraggio di perdere tanto mettendo se stessa e la sua felicità al di sopra di tutto come ha sempre fatto.

Un anno fa, l'incontro con il ventunenne Tommaso. La differenza d'età per loro non ha mai rappresentato un problema. I due convivono a Roma nella casa dove lui vive insieme a sua madre.

Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per l'eccessiva gelosia e possessività di Tommaso. Il ragazzo che ha da poco preso il diploma essendo stato bocciato, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, ha suscitato polemiche e critiche per alcune sue frasi e dichiarazioni considerate eccessive.

Valentina per esempio non può indossare il bikini senza il pareo e non può uscire tranquillamente con le amiche senza essere inondata di telefonate dal suo fidanzato Tommaso. Dalle anticipazioni sulla seconda puntata, pare proprio che le cose tra i due prenderanno una brutta piega. Valentina infatti sarà chiamata urgentemente nel Pinnettu per vedere delle immagini inaspettate e sorprendenti di Tommaso.