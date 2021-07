Giunge al termine Temptation Island 2021. Martedì sera è andata in onda la sesta e ultima puntata di questa edizione, che ha appassionato una media di oltre 3,2 milioni di spettatori in televisione. Occhi puntati sui falò conclusivi delle coppie in gara ma anche su cosa è successo un mese dopo la fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Chi non è riuscito a seguire l'ultimo appuntamento su Canale 5, può rivedere il reality show in streaming online ma anche in replica in televisione su La5.

Dove rivedere l'ultima puntata di Temptation Island 2021 in streaming

Nel dettaglio, la sesta puntata finale di Temptation Island 2021 può essere rivista in streaming online sul sito web WittyTv.it, accedendo alla sezione dedicata interamente al reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

In questo modo, sarà possibile rivedere l'ultima puntata per intero oppure i singoli filmati legati al percorso delle coppie protagoniste di questa edizione, compreso lo speciale "un mese dopo", con il quale è stato svelato ai telespettatori da casa, cosa è successo nel momento in cui i vari protagonisti sono tornati alla vita di tutti i giorni, al termine delle riprese.

Ma sarà possibile rivedere questa sesta e ultima puntata di Temptation 2021 anche in replica in televisione, sul canale free La5.

La puntata finale del reality in onda anche su La5: la programmazione

La riproposizione della puntata finale di questa edizione sarà in onda giovedì 29 luglio in prime time dalle ore 21:15 circa, sul canale 30 del digitale terrestre free.

E poi ancora nel weekend è previsto un doppio appuntamento speciale con le puntate conclusive di questa edizione del reality show delle tentazioni sempre su La5.

Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, alle ore 17 è prevista la messa in onda della replica della quinta e sesta puntata di Temptation Island e successivamente il reality show sarà ritrasmesso anche in seconda serata intorno alle 23.

Non ci sarà la nuova edizione di Temptation Island Vip

E così, si chiude questa fortunatissima edizione che anche quest'anno ha saputo conquistare il pubblico dell'estate di Canale 5, arrivando a toccare picchi superiori al 24% di share durante la messa in onda televisiva.

Con la puntata finale di questa edizione, termina l'esperienza Temptation Island per questa stagione televisiva: il reality show, a differenza degli altri anni, non avrà la versione Vip.

Per quest'anno, Mediaset ha scelto di rinunciare alla messa in onda dell'edizione con protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, che mettevano alla prova il loro sentimento all'interno del villaggio delle tentazioni.