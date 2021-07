Tra le coppie più discusse di Temptation Island 2021 vi è quella composta da Manuela e Stefano. I due si sono detti addio al termine del falò finale e la ragazza ha comunicato la sua decisione di rivedere il single Luciano, col quale oggi ha intrapreso una relazione ufficiale a tutti gli effetti. Le critiche contro questa nuova coppia non sono mancate e, a lanciare una pesante frecciatina, ci ha pensato anche l'ex fidanzata di Luciano, così come riportato da una segnalazione social di Amedeo Venza.

Manuela e Stefano si sono lasciati al falò di Temptation Island: lei esce col tentatore

Nel dettaglio, dopo il falò finale tra Manuela e Stefano (con tanto di schiaffo da parte della fidanzata nei confronti del ragazzo), i due hanno scelto di dirsi addio e quindi di intraprendere due strade totalmente differenti.

Una separazione ufficiale che li ha portati a salutarsi definitivamente dopo che, durante l'esperienza vissuta nel villaggio delle tentazioni Mediaset, Manuela si era lasciata andare col single Luciano, al punto da concedersi dei baci super appassionati e momenti di grande coinvolgimento.

Alla fine del programma, a distanza di un mese dal falò, Manuela ha confermato la rottura con Stefano ma ha svelato di essersi vista con Luciano.

È amore tra Manuela e Luciano un mese dopo la fine di Temptation 2021

Ad oggi, infatti, i due possono ritenersi fidanzati, così come svelato dal tentatore stesso durante l'incontro avvenuto con Filippo Bisciglia, durante il quale ha raccontato che si sono visti già a Napoli dove hanno trascorso tre giornate insieme in albergo, lasciandosi andare alla passione travolgente.

Manuela ha anche svelato di avere molti progetti in comune con Luciano, che spera di poter realizzare al più presto. Insomma sembrerebbe proprio che tra i due sia vero amore e che Manuela abbia dimenticato per sempre la sua precedente relazione, durata quattro anni, con Stefano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La frecciatina dell'ex fidanzata del tentatore Luciano

Ma, questo flirt in corso tra Manuela e Luciano, ha scatenato anche diverse critiche in rete e sui social. C'è chi sospetta che il tentatore stia facendo finta e che il suo sarebbe un piano ben studiato per ottenere visibilità mediatica.

Tra i detrattori della nuova coppia, spicca anche l'ex fidanzata di Luciano.

Come riportato in queste ore, da una segnalazione condivisa sui social da Amedeo Venza, la ragazza non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del suo ex dopo averlo visto all'opera all'interno del villaggio di Temptation Island.

"Esiste una sottile differenza tra chi vi piace e chi vi fa comodo. E si vede tutta"; ha scritto la ragazza sui social e per Venza sarebbe proprio una stoccata rivolta al tentatore che ha conquistato Manuela.