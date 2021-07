In occasione della terza puntata, Stefano è finito al centro di una polemica. Scendendo nel dettaglio, il protagonista preso da un attacco di rabbia, ha definito Manuela una "fallita ". Ma non è tutto, con tono piccato ha ribadito che la sua compagna non sa fare altro che la casalinga.

Dopo essere rimasta delusa per alcuni atteggiamenti di Stefano, Manuela si è avvicinata in modo "pericoloso" al single Luciano. In occasione della quarta puntata, il tentatore farà una proposta particolare a Manuela: " Io ci sono sempre dall'altra parte , ma se vuoi stare dall'altra parte". Dopo averle fatto capire di prendere la decisione giusta, il single ha concluso: "Manu a te la scelta" .

