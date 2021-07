Lo scorso martedì 27 luglio si è conclusa la 9^ edizione di Temptation Island. Tra le varie coppie che hanno lasciato il programma separatamente ci sono anche Stefano Sirena e Manuela Carriero: lei ha deciso di uscire con il single Luciano Punzo. Nonostante la nuova coppia sia affiatata, alcuni telespettatori non riescono a credere in loro.

L’addio tra Manuela e Stefano

Il percorso di Manuela e Stefano è partito subito in salita: entrambi - una volta entrati nei rispettivi villaggi - hanno cominciato a parlare male l’uno dell’altra. Giorno dopo giorno, Manuela si è avvicinata a Luciano mentre Stefano a Federica.

Prima di andare al confronto con il fidanzato “storico”, tra la protagonista di Temptation Island e il tentatore è scoccato anche un bacio appassionato.

Al faccia a faccia, il duo Carriero-Sirena ha cominciato a discutere animatamente. Al termine del confronto, entrambi hanno deciso di lasciare il programma da soli.

La storia con Luciano

In occasione del capitolo di Temptation Island dedicato alle coppie “Un mese dopo”, Manuela Carriero ha sorpreso tutti: la diretta interessata ha spiegato di avere cominciato a frequentare il single Luciano Punzo. Nonostante, la nuova coppia si stia mostrando piuttosto affiatata e complice sui social, alcuni telespettatori non sembrano credere in loro. Nel dettaglio, alcuni sostengono che i due stiano insieme solo per visibilità.

In seguito all’ennesimo commento al vetriolo, i due diretti interessati hanno deciso di replicare a tutti coloro che hanno accusato Manuela e Luciano di stare insieme solo per soldi. In un video postato su Instagram, lei ha ironizzato: “Ti stanno pagando ancora?” La 31enne ha fatto notare con tono sarcastico che a fine mese scade il contratto del single.

Infine, Manuela ha concluso: “Quanto prendi al giorno per stare con me?” In risposta alle domande di Carriero, Luciano ha dato un bacio alla sua fidanzata.

Sirena sta sentendo Federica

Manuela e Luciano si dichiarano fidanzati a tutti gli effetti sui social e nella vita reale. Al contrario, Stefano Sirena ha cominciato a frequentare la single Federica.

Nonostante l’intesa, i due non hanno ancora ufficializzato la relazione. Ma non solo, lo stesso 31enne si è detto dispiaciuto per alcuni termini utilizzati nei confronti dell’ormai ex compagna. In varie occasioni, Stefano ha dipinto Manuela come una persona che sa occuparsi solamente delle faccende domestiche. Inoltre, Sirena aveva dipinto la sua ex compagna come persona insicura tanto che per piacersi aveva dovuto fare ricorso alla chirurgia estetica. Questo è stato il motivo per cui Manuela ha dato uno schiaffo all’ex durante il falò di confronto.