Sangiovanni ha fatto fare davvero una figuraccia a un utente che lo aveva offeso in maniera pesante. Il cantautore non solo ha pubblicato il lungo messaggio offensivo che l'hater ha scritto, ma ha anche dimostrato che, nonostante non ami la sua musica, comunque lo segue su Instagram. Che motivo ci sarebbe di seguire qualcuno di cui non si condividono gli ideali?

Un utente attacca Sangio per il suo stile e la sua musica

Nella giornata del 29 luglio, Sangiovanni è stato molto attivo sui social, non solo perché è uscito il remix della sua hit Malibù in collaborazione con il cantante statunitense Trevor Daniel, ma anche perché è stata pubblicata un'intervista rilasciata a Outpump.

La lunga chiacchierata che il vicentino ha fatto con la giornalista, relativa a temi molto profondi come il successo, la popolarità ma anche le discriminazioni contro le quali da subito il diciottenne ha combattuto, è stata accompagnata da diverse fotografie.

Le foto in questione sono state postate da Sangiovanni su Instagram, addirittura una di queste è stata scelta come nuova immagine profilo. Il cantante che ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici 20, appare vestito con abiti che rispecchiano in pieno la sua personalità, soprattutto uno scatto in cui l'artista è in gonna e giacca fucsia. Successivamente alla pubblicazione di suddette foto, Sangio ha ricevuto moltissimi complimenti da parte dei suoi follower, ma purtroppo non sono mancati gli attacchi.

L'hater è un follower del cantante

"Innanzitutto non è un cantante, sembra più un pagliaccio da come si veste" ha scritto l'hater in questione, aggiungendo che lui ha il diritto di esprimere il suo pensiero visto che Sangio si mostra pubblicamente. "Come cantante non è un cantante per me. Ha vinto Amici perché? Perché per la maggior parte è seguito da bambini e ragazzine di 12-14 anni.

Ed è stato anche perché si è fidanzato lì e, vedendo anche la bella coppia, sono piaciuti e sono andati avanti" ha proseguito l'utente che ha offeso non solo lui ma anche la sua fidanzata Giulia Stabile.

Inoltre, lo stesso ha dichiarato che secondo lui tutte i traguardi raggiunti sono legati al fatto che "i bambini' lo seguono.

Sangiovanni, però, non si è fermato qui: dopo aver mostrato nelle sue Storie i messaggi ha anche dimostrato che l'hater lo segue su Instagram, smascherandolo di fatto. Anche lui fa parte di coloro che implementano la sua popolarità per cui le offese altro non sono state che uno sfogo senza un reale pensiero dietro. La figuraccia è servita!