L'ex tronista di Uomini e donne Giacomo Czerny è pronto ad andare a convivere con la fidanzata Martina Grado. I due dovrebbero stabilirsi a breve a Milano per iniziare la loro vita insieme, il che ha fatto propendere il giovane videomaker per rifiutare l'offerta lavorativa di Maria De Filippi. Il giovane prenderà altre strade, così come dichiarato dallo stesso sulle pagine del Magazine del programma, dove ha colto l'occasione per ringraziare la conduttrice per l'opportunità offertagli.

Giacomo e Martina pronti ad andare a convivere a Milano

Sull'ultimo numero di U&D Magazine è apparsa un'intervista all'ex tronista Giacomo Czerny, il quale ha parlato della sua relazione con Martina Grado e non solo.

La coppia sembra più felice e affiatata che mai, tanto che il giovane ha rivelato di essere pronto ad andare a convivere con la sua fidanzata. A pochi mesi di distanza dalla scelta, per Giacomo e Martina si preannuncia dunque un grande passo. Da quanto si legge, i due tra settembre e ottobre dovrebbero andare a vivere insieme a Milano: "Stavamo pensando a Milano come punto di incontro. Abbiamo voglia di viverci questa storia a pieno, senza aspettare".

Giacomo rifiuta l'offerta di lavoro di Maria De Filippi

La storia d'amore nata all'interno di Uomini e donne sembra andare a gonfie vele. I fan più attenti ricorderanno anche che, il giorno della scelta, Maria De Filippi aveva proposto a Giacomo Czerny di lavorare nella redazione del programma, viste le sue qualità come video maker.

A distanza di qualche mese, ci si domanda cosa abbia deciso di fare l'ex tronista. La curiosità è stata svelata dal diretto interessato proprio sull'ultimo numero del Magazine dove ha confidato di aver rifiutato l'offerta lavorativa fattagli a suo tempo dalla conduttrice. Qual è il motivo di tale decisione? Sembra che in parte sia riconducibile al fatto di voler trasferirsi a Milano con Martina ma non solo.

L'ex U&D Giacomo confessa: 'Ho deciso di proseguire il mio lavoro altrove'

Scendendo nel dettaglio, Giacomo ha spiegato che a settembre non andrà a Roma, aggiungendo: "Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove". Il giovane videomaker quindi, ha spiegato che vorrebbe dedicarsi a progetti più intimi e personali, concentrandosi sui cortometraggi e sui viaggi.

Nonostante sia un progetto più incerto rispetto al lavoro proposto a suo tempo da Maria De Filippi, Czerny sembra più deciso che mai a buttarsi in questa nuova avventura. Nonostante abbia rifiutato il lavoro a Uomini e donne, Giacomo ha voluto cogliere l'occasione per ringraziare la conduttrice e la redazione per l'opportunità offerta.