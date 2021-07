Scendendo nel dettaglio, Manuela si avvincerà sempre di più al single Luciano: quest’ultimo proporrà alla fidanzata di Stefano di effettuare la scelta giusta, visto che lui lontano dai riflettori la sosterrà. Ma non solo, le anticipazioni riguardano anche il villaggio dei fidanzati: Filippo Bisciglia comunicherà la richiesta di un falò di confronto immediato , avanzato da una delle fidanzate. Alessandro invece, avrà una reazione piuttosto forte nel vedere la sua fidanzata Jessica molto vicina al single Davide Basolo - ex corteggiatore di Uomini e Donne. Alessio invece, sarà piuttosto deluso per l’ennesimo video riguardante Natascia.

Per Manuela di Temptation Island sembra non esserci pace. Stando alla segnalazione di una fan riportata da Deianira Marzano, la fidanzata di Stefano in un centro commerciale di Brindisi si sarebbe comportata come una “diva” . Il motivo? Dopo la partecipazione al docu-reality di Canale 5 si sentirebbe già famosa.

