Lunedì 5 luglio si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con Temptation Island 2021. In prime time alle ore 21:30 andrà in onda la seconda delle sei puntate previste di questa nona edizione, che ha debuttato con un ottimo 21% di share. Le anticipazioni riguardanti la prossima puntata rivelano che proseguirà il viaggio nei sentimenti per le coppie che hanno scelto di mettersi in gioco per testare la validità del loro sentimento. Occhi puntati in primis su Tommaso, che si isolerà nel villaggio con una delle tentatrici single ma anche su Ste che verrà convocato al falò.

Tommaso e Valentina al centro della seconda puntata di Temptation 2021

Nel dettaglio, gli spoiler della seconda puntata di Temptation Island, in programma questo lunedì 5 luglio in tv, rivelano che Tommaso si lascerà andare con una delle ragazze single del villaggio.

Dopo le scenate di gelosia per aver visto la sua fidanzata in bikini, il ragazzo comincerà a "viversi" la sua esperienza e sarà protagonista di un momento che non passerà affatto inosservato.

Tommaso, infatti, si apparterà con una delle tentatrici e insieme si metteranno sotto le coperte per eludere le riprese delle telecamere presenti all'interno del villaggio delle tentazioni.

Un gesto decisamente molto forte, che arriverà a distanza di pochi giorni dall'inizio dell'avventura che ha scelto di fare con la sua fidanzata a Temptation Island.

Tommaso si isola con una delle tentatrici

Gli spoiler della seconda puntata, rivelano che sarà lo stesso Tommaso a rivelare ai suoi compagni di avventura che è "successo un casino".

Valentina verrà messa subito al corrente di queste immagini e di quello che potrebbe essere un presunto tradimento da parte del suo fidanzato con una delle tentatrici single del programma.

Cosa succederà tra i due? Dopo queste immagini, Valentina chiederà di anticipare il falò di confronto finale col suo fidanzato, oppure andrà avanti fino alla fine per scoprire come continuerà a comportarsi, circondato da ragazze single?

E poi ancora, gli spoiler della seconda puntata di Temptation Island 2021, in programma lunedì 5 luglio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un'altra comunicazione importante.

Ste convocato da Filippo: spoiler Temptation Island seconda puntata

Filippo Bisciglia, nel bel mezzo di una serata, farà irruzione all'interno del villaggio dei fidanzati per dare un annuncio del tutto inaspettato al fidanzato Ste.

"Ste ho una comunicazione per te, ti aspetto al falò", dice Filippo al ragazzo che resterà senza parole e subito dopo lo si vedrà dare dei pugni ad pouf presente nel villaggio.

Cosa sarà successo? Non si esclude che, in questa seconda puntata di Temptation Island, Ste possa aver visto delle immagini della fidanzata Claudia che lo lasceranno con l'amaro in bocca.