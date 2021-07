Presentati i nuovi palinsesti di Canale 5 per la stagione televisiva autunnale 2021-2022. Tante le novità che ci saranno della programmazione serale e quotidiana della rete ammiraglia Mediaset, dove quest'anno non ci sarà grande spazio per Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea, infatti, dovrà fare i conti con un netto ridimensionamento e con la chiusura di diversi programmi che ha condotto per anni sulla rete ammiraglia. Non ci sarà spazio neppure per il conclamato arrivo di Elisa Isoardi su Canale 5 mentre Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo talent show in prime time.

Barbara d'Urso silurata dai palinsesti Mediaset per l'autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva autunnale, rivelano che Barbara d'Urso è stata silurata dai vertici del Biscione e dovrà fare i conti con la cancellazione di ben due programmi.

Trattasi di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, che non saranno più riproposti nel palinsesto di Canale 5 per la stagione tv 2021-2022.

Barbara d'Urso tornerà in onda solo con Pomeriggio 5 ma, anche in questo caso, sono previste delle novità dato che il talk show verrà drasticamente ridotto e durerà soltanto 45 minuti, con inizio fissato alle ore 18.

La verità di Piersilvio Berlusconi su Elisa Isoardi

Durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha parlato anche di Elisa Isoardi, dopo che nelle ultime settimane si era parlato di un possibile approdo nella domenica di Canale 5.

Una versione dei fatti nettamente smentita da Berlusconi, il quale ha fatto sapere che non c'è nessuna trattativa in corso per Elisa Isoardi e che al momento non entrerà a far parte della squadra di conduttori del Biscione.

E così, dopo l'esperienza all'Isola dei famosi 2021 e l'addio alla Rai, per Isoardi si prospetta un anno di stop dal punto di vista televisivo.

Ilary Blasi in prime time con un nuovo talent show: anticipazioni palinsesti Canale 5

Tra le novità annunciate, invece, va segnalato il nuovo talent show Star in the Star che sarà condotto da Ilary Blasi al giovedì sera.

Trattasi di un programma che sarà una sorta di mix tra Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato, entrambi show di successo della programmazione di Rai 1.

In prime time tornerà anche Michelle Hunziker con una nuova edizione di All Together Now e quest'anno ci saranno anche due puntate speciali con dei bambini.

Iva Zanicchi, invece, sarà protagonista di due serate evento in prime time su Canale 5, dove ripercorrerà la sua carriera assieme a tanti ospiti.

Enrico Papi, invece, dopo il ritorno ufficiale a Mediaset sarà al timone di una rinnovata edizione di Scherzi a parte, in onda in autunno di domenica sera.