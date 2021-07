Tommaso Eletti è stato sicuramente il protagonista assoluto delle prime due puntate dell'edizione 2021 di Temptation Island. Il ragazzo ha monopolizzato la maggior parte del tempo a disposizione con scenate di gelosia, affermazioni sopra le righe sulla fidanzata Valentina e baci appassionati con la single Giulia. A chi oggi gli chiede se nella tentatrice abbia visto qualcosa che alla ex mancava, il 21enne risponde che le due non si possono assolutamente paragonare.

Il commento del romano di Temptation Island

Oggi, venerdì 9 luglio, è uscito un nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, al cui interno sono presenti le prime interviste ai protagonisti di Temptation Island che hanno animato il primo falò di confronto definitivo.

Interpellato sulla breve ma intensa esperienza che ha vissuto nel reality Mediaset, Tommaso ha detto: "Vedendo Valentina non rispettare quello che ci eravamo detti prima, ho subito un trauma".

"In me è scattato un meccanismo di difesa per non soccombere, per questo ho cercato qualcuno che mi aiutasse a dimenticare quello che c'era dall'altra parte", ha fatto sapere il giovane in merito al suo avvicinamento alla single Giulia. Eletti ha anche precisato che, quando si è lasciato andare a baci appassionati con la tentatrice, in cuor suo la storia d'amore con Nulli Augusti era già finita.

Il ricordo della storia prima della partecipazione a Temptation Island

Tommaso ha anche ammesso di essere sempre stato molto geloso di Valentina, una donna appariscente che ha rappresentato la sua prima vera relazione importante e seria.

"L'ho sempre tenuta stretta, credo per via della mia inesperienza", ha raccontato il romano prima di dire qualcosa di davvero spiazzante.

Nel commentare i comportamenti dell'ex fidanzata che gli hanno dato fastidio (i giochi in spiaggia con i single o la scelta di indossare un bikini anziché un costume intero), il 21enne ha dichiarato: "È come se avessi subito un tradimento".

Eletti si è detto consapevole delle reazioni esagerate che ha avuto davanti alle telecamere: "Per me è stata una prova dura, ho capito che non posso reggere. Vedere quelle immagini, è stato un colpo al cuore". Tommy, infine, ha allontanato l'ipotesi che in Giulia possa aver visto qualcosa che a Nulli Augusti manca: secondo il ragazzo, infatti, le due sono tanto diverse e non è neanche giusto fare un paragone.

Nessuna risposta sul post Temptation Island

Quando gli è stato chiesto che tipo di rapporto c'è oggi tra lui e Valentina, Tommaso ha solo detto che per ora non potrebbero essere amici perché il legame che hanno vissuto per più di un anno e mezzo è ancora vivo e non si dimentica da un giorno all'altro. Il giornalista che per primo ha intervistato l'ormai ex protagonista di Temptation Island, non ha fatto alcun accenno ai Gossip che stanno circolando di recente sul suo conto.

Si vocifera, infatti, che i due romani sarebbero già tornati insieme: la rottura, che la 40enne ha voluto al termine del falò di confronto definitivo, potrebbe essere già stata superata al rientro dalla Sardegna. Neppure Nulli Augusti ha risposto a precise domande su quello che ci sarebbe oggi tra lei ed Eletti: la donna, infatti, si è limitata a commentare in maniera 'soft' il tradimento che ha subito, arrivando quasi a giustificare il giovane dicendo che si sarebbe lasciato andare con Giulia perché era in stato confusionale.

I fan del reality-show, comunque, sono certi che tra Tommaso e Valentina non sia tutto finito. Se tra i due c'è stato davvero un ritorno di fiamma, lo si saprà tra qualche settimana, quando verrà trasmessa la puntata di Temptation sul mese dopo di tutte le coppie.