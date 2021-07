Prosegue l'appuntamento quotidiano con Love is in the air, la serie turca di Canale 5 che tornerà in onda dal 12 al 16 luglio, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che per Serkan ed Eda arriverà il momento della resa dei conti finale. Dato che il loro contratto è ormai in fase di scadenza, Eda Yildiz deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e anche il suo percorso professionale che la porterebbe a lasciare la Turchia per trasferirsi in Italia.

Un duro colpo per l'architetto, che si ritroverà costretto a far chiarezza con i suoi sentimenti.

Serkan va in crisi: anticipazioni Love is in the air 12-16 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air al 16 luglio 2021, rivelano che Serkan scoprirà che Eda ha intenzione di lasciare la Turchia e di andare in Italia, dove porterà a compimento il suo percorso professionale.

Tale notizia, però, non lo renderà affatto sereno, al punto che il giovane Bolat avrà una vera e propria crisi e si ritroverà ad essere vittima di un malessere.

In un primo momento, la mamma di Serkan crederà che il figlio si trovi in questa situazione Perché fortemente dispiaciuto dall'idea delle nozze tra Selin e Ferit.

Il maggiordomo di Serkan, però, deciderà di avvertire Eda e le chiederà di correre al capezzale dell'architetto per cercare di aiutarlo a riprendersi.

Eda decide di lasciare la Turchia

Il colpo di scena avverrà nella notte, quando Serkan durante il sonno chiederà alla giovane Yildiz di non lasciarlo. Il mattino seguente, però, l'architetto non ricorderà nulla di quello che ha detto e di conseguenza Eda deciderà di partire definitivamente.

Le anticipazioni di Love is in the air fino al 16 luglio 2021 rivelano che Eda deciderà di inseguire il suo sogno, partendo per l'Italia e tentando così di dimenticare l'architetto.

Prima di lasciare la Turchia, la donna deciderà di parlare con Selin e la informerà del fatto che il fidanzamento con Serkan è stato vincolato da un contratto e quindi che non sono una vera coppia.

Tale confessione, finirà per mettere in crisi Selin, la quale a poche ore dal matrimonio non sarà più sicura della scelta che ha preso. La donna deciderà di avere un incontro con Serkan, ma quest'ultimo non si presenterà.

Serkan confessa il suo amore a Eda: trame Love is in the air 12-16 luglio

Le trame delle prossime puntate della soap opera di Canale 5, rivelano che l'architetto deciderà di seguire il suo cuore e di conseguenza correrà da Eda.

Serkan impedirà alla donna di lasciare la Turchia e quindi di partire per l'Italia, confessandole apertamente tutto il suo amore. Bolat ammetterà di amarla e di voler stare con lei e tale dichiarazione d'amore, spingerà Eda a rivedere i suoi piani.

La donna, infatti, deciderà di non partire più per l'Italia dato che l'architetto le chiederà due mesi per poter mettere a posto un po' di cose e poi partire insieme.