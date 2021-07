Ascolti piuttosto bassi per la prima replica di U&D: mercoledì 14 luglio, infatti, Canale 5 ha ottenuto solo il 7,7% di share, un dato che sicuramente non soddisfa gli addetti ai lavori. Anche se Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono tra i più amati ex del dating-show, la puntata a loro dedicata non ha fatto registrare i numeri sperati. La prossima settimana sarà il turno di Teresa Langella, l'unica tronista che ha ricevuto un "no" nella formula serale.

Gli ascolti della prima replica di U&D

Sono stati resi noti da poco gli ascolti dei programmi che sono andati in onda mercoledì 14 luglio: ieri sera, infatti, Canale 5 ha puntata sulla replica di un format amatissimo dal pubblico, la versione serale di Uomini e donne.

Il primo dei quattro appuntamenti risalenti all'inverno del 2019, era incentrato sulla scelta di Lorenzo Riccardi: il ragazzo ha preso una decisione definitiva tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, le corteggiatrici che più l'avevano colpito durante il percorso di conoscenza davanti alle telecamere.

La puntata che è stata trasmessa poche ore fa, però, non ha fatto registrare dei numeri entusiasmanti: a seguire la festa di fidanzamento tra il pugliese e la romana, sono stati 1,1 milioni di spettatori, per uno share del 7,7%. Questi dati sono nettamente al di sotto rispetto a quelli che la stessa scelta ha ottenuto due anni e mezzo fa, ovvero quando è stata mandata in onda per la prima volta e senza che nessuno sapesse com'era andata a finire (il prime time del dating-show era registrato e non in diretta).

L'amore tra Lorenzo e Claudia dopo U&D

La puntata di U&D interamente dedicata alla scelta di Lorenzo, risale a due anni e mezzo fa. Era il 22 febbraio 2019 quando il ragazzo comunicava a Claudia che era lei la sua preferita, e non la "rivale" Giulia Cavaglià.

A distanza di un bel po' di tempo da quel romantico giorno, i due sono ancora fidanzati e fanno importanti progetti per il futuro.

Dopo aver vissuto sotto lo stesso tetto a Latina per circa un anno, Riccardi e Dionigi si sono trasferiti a Milano, dove convivono tutt'ora.

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la loro festa di fidanzamento, i piccioncini hanno pubblicato foto e video su Instagram per ricordare quel momento, lo stesso che ha ufficializzato l'inizio di una storia d'amore che va avanti ancora oggi nel migliore dei modi.

Anticipazioni sulla prossima puntata di U&D

Dopo Lorenzo Riccardi, toccherà ad un'altra amatissima tronista di U&D fare compagnia al pubblico di Canale 5 in questa calda estate. Mercoledì 21 luglio, infatti, Mediaset riproporrà la scelta di Teresa Langella, la napoletana che nel 2019 fu chiamata a prendere una decisione definitiva tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Chi due anni e mezzo fa seguì l'appuntamento in questione, certamente ricorderà che la ragazza non ebbe il lieto fine che sognava. Dopo aver comunicato al corteggiatore veneto che era lui il prescelto, l'influencer rimase da sola nel salone del castello medievale dove Valeria Marini organizzò il party di fidanzamento.

Andrea disse no a Teresa perché incerto sui suoi sentimenti, ma pochi giorni dopo ebbe un ripensamento.

Dopo averle provate tutte per riavvicinarsi alla tronista che aveva respinto poche settimane prima, Dal Corso riuscì nel suo intento non senza ricevere critiche dai fan del dating-show.

A distanza di più di due anni da quel momento (Langella è l'unica ad aver ricevuto un no come risposta), la coppia è ancora unita e affiatata. La tronista e il corteggiatore sono fidanzatissimi e convivono tra Roma e Milano, dove lavorano e sognano di mettere su famiglia al più presto.