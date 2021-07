Prosegue l'appuntamento quotidiano in prima visione assoluta con la soap Love is in the air. Le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla scelta di Serkan di chiudere la sua relazione con Eda, senza darle però tante spiegazioni. Nonostante l'addio, i due si ritroveranno a lavorare ancora insieme e come se non bastasse, l'architetto avrà anche dei sospetti legati ad una possibile gravidanza dell'ormai ex fidanzata.

L'addio finale tra Serkan e Eda: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che dopo aver scoperto la verità sulla morte dei genitori di Eda e il coinvolgimento diretto di suo padre in tutta la vicenda, Serkan deciderà di chiudere definitivamente il rapporto con la donna, senza darle però tutte le spiegazioni dovute.

Sta di fatto che Eda verrà lasciata di punto in bianco ma non potrà cancellare definitivamente l'architetto dalla sua vita. I due, infatti, si ritroveranno ancora una volta a lavorare insieme.

Il nuovo socio della Art Life, Efe Akman, stringerà un importante accordo con i coniugi Emre e Ayslin, i quali chiederanno proprio alla coppia Eda-Serkan di aiutarli nella ristrutturazione dell'appartamento.

Dato che si tratta di due clienti di un "certo peso", i due non potranno tirarsi indietro e di conseguenza trascorreranno molto tempo assieme, nonostante la rottura definitiva.

L'architetto sospetta che Yildiz sia in dolce attesa

Le anticipazioni turche di Love is in the air, inoltre, rivelano che i due ormai ex fidanzati si ritroveranno a fare anche da babysitter al figlio della coppia Emre-Ayslin.

I due, infatti, non si fideranno di nessuna babysitter e dato che dovranno organizzare una festa, Eda si proporrà di accudire il bambino (che per uno strano scherzo del destino, si chiama proprio Serkan) assieme all'architetto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera di Canale 5 rivelano che proprio in quell'occasione, Ayslin confesserà a Eda di essere nuovamente in dolce attesa e di non sapere come farlo a comunicare a suo marito.

Serkan crede di diventare padre: anticipazioni turche Love is in the air

Eda, allora deciderà di darle dei suggerimenti e parte della loro conversazione verrà ascoltata anche da Serkan, il quale sospetterà che la sua ex fidanzata aspetti un bebè.

Ebbene sì, Bolat arriverà a pensare che la Yildiz sia in dolce attesa e i suoi sospetti si "concretizzeranno" sempre più nel momento in cui in bagno troverà un test di gravidanza positivo, che in realtà appartiene alla moglie di Emre e non alla sua ex fidanzata.

Sta di fatto che Serkan andrà avanti per la sua strada e siccome i due hanno recentemente fatto l'amore, sarà sempre più convinto del fatto che la donna aspetti un bebè da lui e quindi che nel giro di nove mesi diventerà padre per la prima volta.

Insomma un vero e proprio "incidente di percorso" che finirà per creare un'inutile preoccupazione in Serkan, il quale non saprà come gestire al meglio la situazione.

L'architetto non trova il coraggio per affrontare Yildiz

L'architetto, infatti, apparirà fortemente in crisi e finirà così per confidarsi con Engin. Il suo amico, però, gli consiglierà di prendere subito in mano le redini della situazione e quindi di parlare con Eda, mettendola al corrente subito di quello che ha scoperto e chiedendole apertamente se il bambino che porta in grembo è suo.

Ma quale sarà a questo punto la reazione del giovane Bolat? Troverà il coraggio per parlarne apertamente con la Yildiz oppure no? Gli spoiler della soap opera turca di Canale 5 rivelano che, in un primo momento, preferirà tacere e quindi continuerà a farsi trasportare dai suoi "film mentali", ignorando la vera realtà dei fatti.