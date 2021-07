Nelle prossime puntate di Un posto al sole, sono previste importanti novità per Rossella. La ragazza infatti si appresterà a laurearsi, ma purtroppo non tutto andrà come previsto. Le anticipazioni, delle puntate in onda dal 12 al 16 luglio, rivelano infatti che la giovane Graziani si impegnerà moltissimo per superare l'ultima sessione di esami, ma che il suo eccessivo impegno le tirerà un brutto scherzo. Rossella, infatti, nel giorno della sessione non si sveglierà in tempo, mettendosi in seri guai.

Nel frattempo a Palazzo Palladini, qualcuno ha deciso di organizzare una festa di laurea, nonostante il parere contrario della ragazza.

Un posto al sole, spoiler fino al 16 luglio: Vittorio organizza una festa per Ross

Nei prossimi episodi di Upas, Vittorio (Alessandro Amato D'auria) si impegnerà a fondo per realizzare una splendida festa a sorpresa per festeggiare la laurea di Rossella. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) però cercherà di distogliere l'amico da questa idea. Lui conosce bene la sua ex e sa che non ama questo genere di cose.

Inoltre il giovane Giordano ha percepito che la ragazza è fortemente stressata, negli ultimi tempi. In effetti la giovane Graziani passa le sue intere giornate a ripassare, ribadendo a chiunque glielo chieda, che non ci sarà nessun festeggiamento.

Upas, trame 12-16 luglio: Rossella finisce nei guai

Il giorno dell'ultimo esame, la stanchezza tirerà un bruttissimo scherzo a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Le anticipazioni rivelano infatti che la giovane, dopo aver passato tutta la notte a ripassare, non si sveglierà in tempo. Il grave ritardo potrebbe compromettere la sua sessione, tuttavia Ross, non si darà per vinta e deciderà di fare, ugualmente, un tentativo disperato.

Consapevole del traffico di Napoli, la ragazza inizierà una corsa contro il tempo, avviandosi verso la facoltà a piedi.

Nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), affannati e trafelati, la seguiranno in questa folle avventura.

La festa di laurea

Fortunatamente Rossella riuscirà ad arrivare in tempo, ma non è tutto.

La ragazza, infatti, non solo potrà sostenere la sessione, ma supererà l'esame a pieni voti, laureandosi con 110 e lode.

Giunta a Palazzo Palladini e felice per il risultato appena ottenuto, quest'ultima non riuscirà ad arrabbiarsi ma, anzi, sarà entusiasta nel vedere tutti i suoi amici accorsi per lei. Vittorio, che ha portato a termine con successo la sua missione, si vanterà con Patrizio, inizialmente diffidente. Inoltre Rossella rimarrà piacevolmente sorpresa dal fatto che il suo ex si sia ricordato che il suo dolce preferito è la cream tart.