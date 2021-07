Al tempo stesso, Felicia continuerà a collaborare in segreto con Armando. I due, infatti, metteranno a punto un nuovo piano col quale intendono allontanare per sempre Camino e Maite, anche nel momento in cui quest'ultima verrà scarcerata e tornerà alla sua vita di sempre.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, che andranno in onda in prima visione assoluta su Canale 5, fino al prossimo 25 luglio 2021, rivelano che per Bellita arriverà il momento della resa dei conti finale.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".