Nel corso dei prossimi episodi di Una vita ci sarà un doppio matrimonio in casa Pasamar. Poco prima del giorno fissato per la cerimonia, Camino farà perdere le sue tracce gettando nel panico i suoi familiari. Dopo 24 ore ricomparirà, accettando a malincuore di diventare la moglie di Ildefonso.

Doppio matrimonio in casa Pasamar

Dando uno sguardo alle trame di Una vita in onda prossimamente su Canale 5, Maite uscirà finalmente dal carcere accettando di lasciare per sempre Acacias e Camino. L'addio tra le due sarà straziante, con la pittrice che inviterà la sua amata a rifarsi una vita senza di lei.

A questo punto, sembrerà che Felicia sua riuscirà nel suo intento di separare per sempre la figlia da Maite. La ristoratrice però non si fermerà qui e farà pressioni su Camino affinché accetti di sposare Ildefonso. La donna inoltre, facendo leva sul fatto che Cinta ed Emilio si trasferiranno in Argentina subito dopo le loro nozze, penserà di organizzare un doppio matrimonio, facendo sposare nello stesso giorno anche Ildefonso e Camino.

Camino fa perdere le sue tracce poco prima delle nozze

Camino e il suo promesso sposo acconsentiranno all'idea del doppio matrimonio, anche se la giovane Pasamar non potrà mascherare la sua infelicità. Felicia intanto, cercherà di organizzare il tutto in fretta e furia, escludendo Bellita e Josè Miguel dai preparativi, visto che sarà il Marchesato de Los Pontes a farsi carico delle spese di entrambi i matrimoni.

A pochi giorni dalle nozze, Camino sparirà nel nulla mandando su tutte le furie Felicia, la quale si ritroverà a dover mentire a Ildefonso. La ristoratrice infatti, pur non sapendo dove sia finita la figlia, dirà a Ildefonso che Camino sarà andata per qualche giorno in un convento per prepararsi ad essere una buona moglie.

Una vita, anticipazioni: Camino torna ad Acacias e sposa Ildefonso

Nel corso dei prossimi appuntamenti di Una vita, i telespettatori vedranno che la fuga di Camino durerà solo 24 ore. Felicia infatti, non farà in tempo a chiedere a Emilio di andare a cercarla, che la ragazza ricomparirà al Nuovo Secolo. Camino accetterà di sposare Ildefonso, sottostando al volere della madre.

Dalle anticipazioni, si viene inoltre a sapere che il doppio matrimonio avverrà senza particolari intoppi, anche se Camino lascerà tutti con il fiato sospeso aspettando qualche secondo in più del dovuto prima di dire sì al suo sposo. Sta di fatto che la giovane Pasamar sembrerà destinata a vivere una vita senza amore accanto a Ildefonso. Per scoprire il prosieguo di questa story line, non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap tv ambientata ad Acacias.