Arriva una brutta notizia su Cinta nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Bellita e Jose, dopo aver ricevuto un allarmante telegramma da Cuba, prepareranno in fretta e furia il viaggio per raggiugere la figlia. Arriveranno in tempo? Nel frattempo, ad Acacias arriva Anabel, una ragazza tanto bella quanto misteriosa. Insieme a lei ci sarà Natalia, altrettanto enigmatica.

Una Vita, trame delle nuove puntate su Canale 5

Le anticipazioni di Una Vita relative ai prossimi episodi rivelano che nel quartierino spagnolo arriveranno due nuove donne, pronte a scombinare gli equilibri già precari.

Si tratta di Anabel e Natalia, che intrecceranno interessanti storie con alcuni vicini.

In particolare, la giovane e bellissima Anabel inizierà ad avvicinarsi a Camino. La sua non sarà solo amicizia ma vero amore, tanto da essere profondamente gelosa di Ildefonso e metterlo in ridicolo davanti a tutta Acacias dopo aver scoperto il segreto che lo riguarda.

Mentre tutto il vicinato è in fermento per scoprire quanti più particolari sul passato delle due misteriose nuove arrivate, a casa Dominguez si scatenerà il panico.

Bellita e Jose temono per la sorte di Cinta

Nelle nuove puntate di Una Vita, non mancheranno dolori e preoccupazioni per la famiglia Dominguez. Cinta ed Emilio, dopo essersi sposati, si trasferiranno a Cuba.

Il loro matrimonio andrà a gonfie vele, ma il destino avverso tramerà a loro sfavore.

A casa Dominguez arriverà un telegramma: Cinta ha subito una minaccia di aborto. Bellita avviserà subito Felicia e le due saranno pronte a partire il prima possibile per raggiungere i loro figli in America. Che ne sarà di Cinta e del bambino che aspetta?

Felipe ingannato da Genoveva, spoiler Una Vita

Non si placherà l'ira di Genoveva nei confronti di Felipe, dopo che questi l'avrà messa nei guai per l'omicidio di Marcia.

Laura, costretta a seguire gli ordini di Velasco, avvelenerà l'avvocato. Il povero Felipe, cadendo a terra privo di sensi, si procurerà un grave trauma cranico che gli farà perdere la memoria degli ultimi dieci anni.

Genoveva si approfitterà della situazione, facendo credere all'avvocato di essere una moglie buona e devota. Ciò che la farà esultare sarà il fatto che Felipe non si ricorderà assolutamente di Marcia, omicidio compreso. La dark lady si sentirà finalmente al sicuro.

Felipe, ignaro dell'assurdo inganno ordito alle sue spalle, si convincerà di aver sposato un angelo. Accecato da questa illusione, bacerà con passione Genoveva.

A non essere così contento di quanto sta accadendo sarà Velasco, ossessionato da Genoveva. Ancora una volta, chiederà aiuto a Laura per sbarazzarsi definitivamente dell'avvocato.