In Una vita, la giovane Camino Pasamar sposerà Ildefonso Cortes, accettando di fatto le imposizioni della madre Felicia. Il matrimonio sarà infelice e si scoprirà che i due sposi non consumeranno le nozze.

Nel prosieguo della vicenda si apprendera, infatti, che Ildefonso è impotente in seguito ad una ferita riportata in guerra. Come reagirà Camino a questa scoperta?

Camino e Ildefonso non consumano il matrimonio

Durante le puntate di Una vita in onda su Canale 5, i telespettatori assisteranno a un doppio matrimonio in casa Pasamar. Emilio sposerà Cinta, mentre Camino diventerà la moglie di Ildefonso Cortes.

La giovane non sarà affatto felice perché continuerà a pensare a Maite, la donna che ama e che non riuscirà a dimenticare.

Nonostante ciò, le nozze avranno luogo e i due sposi andranno anche in luna di miele. Al loro ritorno, la coppia andrà a vivere in un appartamento messo loro a disposizione da Liberto e, da alcuni dialoghi, si intuirà che la coppia non ha consumato il matrimonio.

Anticipazioni Una vita: Ildefonso rifiuta contatti fisici con la moglie

Ildefonso non avrà contatti fisici con la moglie. Quando sarà in casa da solo con lei non la sfiorerà mai e si limiterà a fare altro come, ad esempio, leggere il giornale. La tensione all'interno della coppia sarà evidente e non sfuggirà all'occhio attento di Felicia, la quale comincerà a sospettare che vi siano problemi nell'intimità.

Cortes, intuendo le perplessità della suocera, chiederà quindi a Camino di non rivelare a nessuno, nemmeno alla madre, ciò che accade nel loro privato.

Ildefonso confessa a Camino di essere impotente

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che Camino stringerà amicizia con Anabel Bacigalupe, la figlia di Marcos. Le due donne passeranno molto tempo insieme e, un giorno, di rientro da una giornata di shopping con l'amica, Pasamar avrà un'accesa discussione con il coniuge.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marito e moglie cominceranno a discutere dei loro rapporti intimi inesistenti, e finiranno per incolparsi a vicenda. Successivamente verrà a galla la verità sui reali motivi che impediscono a Ildefonso di consumare il matrimonio. L'uomo confesserà a Camino di essere impotente a causa di una ferita di guerra. Una rivelazione che lascerà di stucco la giovane che, nonostante ciò, cercherà di dare il suo supporto morale al consorte.

Il suo cuore, invece, continuerà a battere per Maite che nel frattempo si è trasferita a Parigi dopo essere uscita dal carcere.

Ricordiamo che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Il sabato, invece (salvo cambiamenti dell'ultima ora) è previsto un appuntamento in prima serata su Rete 4.