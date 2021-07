È finita nel peggiore dei modi una delle storie d'amore più chiacchierate della passata stagione di Uomini e donne. Intervistato di recente dal magazine della trasmissione, Riccardo Guarnieri non ha avuto belle parole per la ex Roberta Di Padua, anzi l'ha accusata di averlo umiliato pubblicamente e senza un reale motivo. Il pugliese, inoltre, ha smentito i Gossip che lo volevano impegnato e si è detto incerto su un possibile ritorno a settembre nel cast del Trono Over.

Le frecciatine alla dama di Uomini e Donne

Riccardo ha deciso di mettere fine al suo lungo silenzio rilasciando un'intervista al magazine di Uomini e Donne.

Dopo aver glissato per mesi sui tanti gossip che sono circolati sul suo conto, il cavaliere del Trono Over ha deciso di esporsi e mettere in chiaro alcuni punti.

Al giornalista che gli ha chiesto di esprimere un parere sui tanti attacchi che Roberta ha ricevuto sui social network dopo la fine della loro relazione, il pugliese ha detto: "La cosa non mi riguarda più. Ognuno deve prendersi le proprie colpe".

Guarnieri, poi, ha chiuso ad un possibile riavvicinamento con Di Padua quando ha aggiunto: "Non ho mai sentito la sua mancanza, nemmeno nei primi giorni post rottura". Il protagonista del dating-show ha spiegato che le cose poco carine che la romana ha detto davanti alle telecamere, lui le ha vissute come un'umiliazione, per questo motivo ha troncato ogni tipo di rapporto.

La smentita ad un nuovo amore dopo Uomini e Donne

Riccardo ha usato l'ironia, invece, quando gli è stato chiesto un commento sull'incontro chiarificatore che hanno avuto Roberta e Ida in aeroporto.

"Quando ho letto la notizia, ho riso molto", ha dichiarato il cavaliere del Trono Over nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in questi giorni.

Un altro punto sul quale il pugliese ha voluto fare chiarezza, è quello sul rumor che lo voleva legato sentimentalmente ad una mora con la quale si è fatto fotografare qualche settimana fa.

"Oggi sono single e spensierato, sono tornato ad essere quello che ero prima", ha fatto sapere il personal trainer prima di specificare che la persona alla quale è stato accostato ultimamente, altro non è che una fan con la quale ha scattato un selfie una sera.

Il commento sul ritorno a Uomini e Donne

Il giornalista che ha intervistato Riccardo in questi giorni, non ha potuto non chiedergli se a settembre figurerà nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, soprattutto dopo aver avuto la conferma da lui stesso che è ancora single.

"Ho deciso di sparire perché dopo quello che è successo, bisognava solo abbassare la testa", ha esordito Guarnieri nel ricordare le ammissioni che ha fatto davanti alle telecamere del dating-show la scorsa primavera.

Dopo aver ufficializzato la rottura con Roberta, il cavaliere ha reso pubbliche le bugie che entrambi avrebbero raccontato pur di garantirsi una permanenza più lunga nel cast del programma: la dama, però, ha sempre smentito l'ex dicendo che si stava inventando tutto pur di metterla in cattiva luce agli occhi del pubblico.

In merito al possibile rientro nel cast del programma dopo l'estate, il pugliese ha detto: "Sono combattuto, non so. Una parte di me tornerebbe per ripartire da zero, un'altra sa che non mi sentirei più a mio agio dopo quella stupidaggine che ho fatto".

Se Riccardo figurerà tra i protagonisti della stagione 2021/2022 del format di Maria De Filippi, lo si saprà con certezza soltanto tra un mese, quando inizieranno le registrazioni delle nuove puntate e sul web saranno diffuse le anticipazioni di quello che accadrà in studio tra tutti i personaggi della prossima edizione.