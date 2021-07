Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 26 al 30 luglio, Fabrizio si troverà in difficoltà con il pastificio. Ciò non passerà inosservato allo sguardo attento di Marina e la donna inizierà a dargli dei suggerimenti per recuperare il controllo dell'attività. Fabrizio, però, non le darà ascolto perché crederà di poter avere buoni risultati con la sua strategia.

Nel frattempo, Silvia avrà numerosi dubbi sul legame con Michele . Si renderà conto di non poter più andare avanti in quel modo e di dover agire per avere una vita sentimentale più serena. Riuscirà a chiarire con Michele? O i problemi continueranno a perseguitarla?

