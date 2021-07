Le anticipazioni spagnole della soap opera Una vita rivelano che le prossime puntate saranno dense di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul personaggio di Marcia che uscirà di scena in maniera a dir poco tragica. La domestica brasiliana verrà ammazzata a sangue freddo nel parco di Acacias dalla sua nemica numero uno. Trattasi di Genoveva, la quale non finirà subito dietro le sbarre, mentre suo marito Felipe sarà disperato per la perdita improvvisa della donna che amava alla follia.

La morte di Marcia scuote Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi legati al personaggio di Genoveva.

La donna, dopo aver dato appuntamento a Marcia nel parco, non ci penserà su due volte a toglierla di mezzo, dal momento che la domestica brasiliana non vorrà accettare i suoi loschi ricatti. Salmeron lascerà il corpo esanime della donna nel parco e riprenderà in mano le redini della sua vita, convinta del fatto che sia riuscita a farla franca e che nessuno mai scoprirà il suo delitto. Intanto, nel momento in cui la notizia si diffonderà ad Acacias, tutti resteranno senza parole per la morte della donna. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Felipe sarà colui che accuserà maggiormente il colpo per la scomparsa di Marcia.

Felipe disperato dopo l'omicidio di Marcia

L'avvocato sarà disperato per l'omicidio della donna con la quale aveva sperato di poter costruire qualcosa di bello insieme.

Un sogno che è stato spazzato via nel momento in cui in quartiere è arrivato Santiago, che si è presentato come il marito della donna, che credeva ormai morto. Da quel momento in poi, i due sono stati costretti a intraprendere due strade differenti e Felipe è convolato a nozze con Genoveva, sebbene non fosse del tutto innamorato e convinto del sentimento che provava nei suoi confronti.

Sta di fatto che, in un primo momento, le indagini sulla morte di Marcia metteranno nei guai Cesareo, il guardino del parco che ha ritrovato il corpo di Marcia.

Genoveva finisce in carcere: anticipazioni spagnole Una Vita

L'uomo, incriminato del delitto, è tuttavia del tutto innocente ed estraneo ai fatti. Il commissario Mendez riuscirà a trovare delle prove necessarie per ottenere la sua scarcerazione e per mettere dietro le sbarre la perfida Genoveva.

Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che Salmeron verrà consegnata alla giustizia e finirà in galera, accusata di omicidio. Ma, anche questa volta, riuscirà ad avere la meglio. Grazie ad una serie di nuovi intrighi e all'aiuto dell'avvocato Javier Velasco, Salmeron riuscirà a ottenere la scarcerazione e verrà così considerata innocente. In questo modo tornerà in libertà, lasciando incredulo e amareggiato Felipe. E così, la dark lady della soap opera spagnola, confermerà ancora una volta di essere a dir poco malefica e di riuscire a farla franca perfino di fronte alla giustizia.

Genoveva tradisce il marito Felipe

Tuttavia, Felipe non avrà alcuna intenzione di arrendersi e di lasciare che l'assassino di Marcia resti impunito.

L'avvocato, infatti, nell'ultimo saluto alla domestica brasiliana le prometterà giustizia, giurandole che avrebbe fatto di tutto per far sì che il suo assassino finisse per sempre dietro le sbarre e scontasse la pena. Cosa succederà a questo punto? Felipe riuscirà a trovare nuove provare in grado di inchiodare definitivamente la perfida dark lady che ha sposato? In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, gli spoiler di Una Vita rivelano che la Salmeron si "darà da fare" col nuovo avvocato e, dopo la scarcerazione, i due si lasceranno trasportare da una passione travolgente.