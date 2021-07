L'appuntamento con la soap opera Una vita prosegue con grande successo su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto arriveranno anche nel nostro Paese, rivelano che ci saranno un bel po' di inaspettati colpi di scena. Occhi puntati in primis sul personaggio di Genoveva, la quale finalmente riuscirà ad ottenere la punizione che merita dopo tutto il male causato nel corso degli anni, ai vari abitanti di Acacias. Così, prima di emettere il suo ultimo respiro, la dark lady della soap opera Mediaset, deciderà di chiedere scusa a Felipe.

Finale amaro per Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale della soap Una Vita rivelano che la situazione per Genoveva prenderà una piega del tutto inaspettata dal momento in cui arriverà in quartiere sua figlia Gabriela.

La ragazza, è il frutto di una relazione avuta in gioventù da Genoveva poi però venne affidata ad una zia che l'ha cresciuta. A distanza di anni, Gabriela tornerà in quartiere pronta a ricucire il rapporto con sua mamma che non ha visto per svariati decenni.

All'apparenza, sarà questa la premessa che farà Gabriela nel momento in cui tornerà in quartiere ma in realtà il suo unico scopo, sarà quello di togliere di mezzo sua mamma e in questo modo mettere mano sul patrimonio che la donna ha racimolato nel corso di questi anni.

Gabriela inizia ad avvelenare sua mamma

Insomma un vero e proprio piano criminale quello di Gabriela, la quale dimostrerà di avere una mente diabolica proprio come sua mamma.

E così, Gabriela comincerà ad avvelenare Genoveva, portandola ad una lenta ma inesorabile morte. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, rivelano che nel momento in cui Salmeron si renderà conto che la sua situazione è fortemente critica e che le resta ben poco da vivere, chiederà a sua figlia di poter rivedere Felipe.

L'avvocato di Acacias, che in passato è stato tra le vittime della spietatezza di Genoveva, si presenterà all'incontro fissato dalla sua ex moglie e ascolterà le sue parole.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Genoveva, ormai in punto di morte, chiederà scusa e perdono a Felipe per tutto il male che gli ha causato in questi anni, provocandogli sofferenza e un grande dolore.

Felipe non perdona Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che le parole della donna non lo lasceranno indifferente e provocheranno in lui una certa commozione.

Eppure, nonostante sia a conoscenza del fatto che stia per morire, non riuscirà a perdonarla per tutto il male che gli ha causato.

Felipe, quindi, malgrado la richiesta e le preghiere di Genoveva deciderà di non perdonarla neppure in punto di morte.

L'ennesimo duro colpo per la dark lady di Acacias, la quale poco dopo morirà tra le braccia di sua figlia Gabriela, ignorando il fatto che è proprio lei l'artefice e la responsabile della sua drammatica fine.