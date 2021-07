La soap opera Una vita prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole, che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul caso della morte di Marcia: la domestica brasiliana verrà ritrovata senza vita in un bosco e Felipe si impegnerà con tutto se stesso per riuscire a far emergere la verità. Al centro dell'attenzione ci sarà la perfida Genoveva, la quale riuscirà a trovare il modo per uscirne pulita da questa vicenda, sebbene sia colpevole e, come se non bastasse, tradirà anche suo marito.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita: Marcia viene ritrovata morta

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che nel momento in cui Marcia verrà ritrovata assassinata, partiranno subito le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Tra i primi indiziati ci sarà Cesareo, colui che ha dato l'allarme dopo aver trovato il corpo della donna. In realtà, però, non è stato lui ad ammazzarla, bensì la perfida Genoveva.

La donna, con l'inganno, ha attirato a se la povera domestica brasiliana e poi l'ha colpita con una pugnalata che si è rivelata mortale.

Sta di fatto che, in un primo momento, Genoveva riuscirà a "farla franca" e a non finire nei guai per la morte della domestica brasiliana. La situazione, però, sarà destinata a cambiare ed evolversi nel corso delle settimane a seguire.

Laura responsabile dell'arresto di Genoveva

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita, infatti, rivelano che sarà la domestica Laura a fornire la prova chiave che porterà Mendez a procedere con l'arresto della donna.

Laura, infatti, riconoscerà l'arma del delitto utilizzata per l'assassinio di Marcia: è la stessa che Genoveva possedeva all'interno della sua abitazione.

A quel punto non ci saranno più dubbi e Mendez dichiarerà in arresto la perfida dark lady di Acacias, che finirà dietro le sbarre tra l'incredulità del marito Felipe.

Tuttavia, Genoveva non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

E così, dopo aver scoperto un clamoroso segreto sul passato di Laura, comincerà a ricattarla e la porterà a ritrattare la sua versione dei fatti.

Genoveva tradisce il marito: anticipazioni spagnole Una Vita

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che solo così, Salmeron verrà scarcerata scatenando la rabbia di suo marito Felipe che continuerà a ritenerla responsabile della morte di Marcia.

Come se non bastasse, Genoveva deciderà di ringraziare "personalmente" la persona che le ha permesso di uscire di prigione. Trattasi dell'avvocato Javier, che ha seguito il suo caso riuscendo a trovare le prove necessarie per la scarcerazione.

Una volta tornata in libertà, Genoveva si abbandonerà alla passione con l'avvocato Javier, tradendo così suo marito Felipe.