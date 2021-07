Non è iniziata nel migliore dei modi la domenica del 18 luglio per i sostenitori della coppia nata a Uomini e Donne formata da Samantha e Alessio. Con un lungo sfogo affidato alle Instagram Stories, l'ex tronista ha confessato che la sua relazione con Cennicola è giunta al capolinea. Dopo che le voci di una presunta crisi si erano fatte sempre più insistenti, soprattutto dopo le foto dell'ex corteggiatore troppo vicino ad un'altra ragazza, adesso è giunta la notizia della rottura.

Samantha ha ammesso che lei e il suo ormai ex fidanzato hanno due stili di vita diversi, e sia le differenze che le mancanze hanno causato la separazione.

È finita tra Curcio e Cennicola: lo sfogo di lei su Instagram

Erano le cinque del mattino quando Samantha ha deciso di raccontare ai follower la verità circa la sua situazione sentimentale. Dopo aver sottolineato che è una ragazza normale che fino alla fine ha cercato di difendere i suoi sentimenti, ha spiegato - senza scendere troppo nei dettagli - per quale motivo lei e Alessio sono giunti alla conclusione di non poter più stare insieme.

"Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi", ha detto l'ex tronista dopo aver scritto che alcune mancanze, dal bacio del buongiorno alle attenzioni di ogni tipo, erano diventate ormai insopportabili per lei.

"Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere", ha aggiunto la 30enne salernitana, sottolineando che, secondo lei, essere veramente innamorati significa anche mettere da parte l'egoismo.

Curcio ha anche ammesso di aver sbagliato nell'offendere il suo ex in un momento di rabbia: questo non è di certo il comportamento giusto da tenere, ma è stato causato dalla complicata situazione che stava vivendo.

Samantha mette la parola fine alla sua 'favola d'amore'

L'ex coppia aveva già fatto capire ai fan che qualcosa era cambiato, smettendo di seguirsi reciprocamente sui social.

Samantha ha comunque voluto precisare che se ha sbagliato con Alessio, ha commesso un altro errore nel momento in cui ha fatto finta che le cose andassero ancora bene per più di dieci giorni. Le foto che avevano fatto pensare ad una crisi tra Alessio e Samantha sono state, a detta dell'ex tronista, solo una goccia in mezzo ad un mare di incomprensioni.

"Siamo due persone totalmente opposte", ha proseguito Curcio, che ha anche chiesto di evitare inutili attacchi verso lei o Alessio, perché in queste circostanze non esistono carnefici o vittime, ma sta di fatto che la favola in cui lei aveva creduto non ha avuto il lieto fine.

Per il momento l'ex corteggiatore non si è esposto: l'unica certezza è che Alessio e Samantha non sono più una coppia.