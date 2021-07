Tante novità saranno le protagoniste delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 19 al 23 luglio su Rai 3. Gli spoiler dello sceneggiato indicano che Fabrizio Rosato inizierà a mentire a Marina Giordano. Susanna, invece, farà ritorno allo studio Navarra, destando la preoccupazione di Renato.

Anticipazioni Un posto al sole: puntate dal 19 al 23 luglio

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate in programma dal 19 al 23 luglio in Italia svelano che i medici permetteranno a Filippo di far ritorno a casa dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento alla testa che ha causato la perdita di dieci anni di memoria.

Il figlio di Roberto penserà di tornare a casa da sua moglie e dalla piccola Irene. Sartori, però, non si troverà a suo agio a stare a stretto contatto con Serena e la figlia, visto che continua a considerarle delle estranee.

Samuel prenderà l'iniziativa per dichiarare cosa prova realmente a Speranza. Il ragazzo organizzerà una cena romantica per conquistare la nipote di Mariella.

Fabrizio nasconde a Marina i suoi problemi economici

Stando alle trame di Upas trasmesse a metà luglio su Rai 3 si evince che Serena sarà messa di fronte ad una situazione più difficile del previsto. Suo marito Filippo non mostrerà segni di miglioramento nonostante la vicinanza dei suoi cari. Sartori, infatti, non riuscirà a stare tranquillo, tanto da avere notevoli problemi a vivere la vita di tutti i giorni.

Per tale ragione, l'uomo penserà di lasciare il tetto coniugale, prendendo in ipotesi l'idea di trasferirsi da suo padre Roberto.

Inoltre, ci saranno finalmente delle buone notizie per Michele dopo che qualcuno si renderà disponibile per la pubblicazione del suo ultimo manoscritto. Silvia, invece, si imbatterà in Giancarlo, tanto da rimanere profondamente delusa e turbata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Marina aiuterà Roberto a trovare un accordo commerciale per la vendita dello yacht alla Burnet mentre Fabrizio riceverà una pessima notizia che rischierà di incrinare il rapporto con Ferri. L'uomo, infatti, nasconderà di avere gravi problemi economici alla fidanzata.

Renato scopre che Susanna torna a lavorare allo studio Navarra

Renato scoprirà che Niko gli ha mentito a riguardo un'informazione. Poggi, a questo punto, inizierà a vivere in uno stato d'ansia dopo aver scoperto che Susanna tornerà a lavorare presso lo studio Navarra.

Roberto, intanto, cercherà di sostenere suo figlio nella dura battaglia contro la grave amnesia.

Jimmy, intanto, si iscriverà ad un corso di danza estivo in quanto teme di incontrare Brenda. Franco, a questo punto, non potrà fare a meno di notare il comportamento del bambino, tanto da avere un confronto con lui. Boschi convincerà suo nipote ad affrontare i suoi timori dopo essere venuto a conoscenza delle prese in giro da parte di Brenda. Alla fine, Jimmy reagirà alle sue paure grazie ai consigli dello zio.