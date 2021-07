Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole delle prossime puntate, che presto saranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla morte della domestica Marcia, la quale lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Felipe. L'avvocato, si ritroverà così a dover indagare sulla morte della donna che aveva intenzione di sposare prima dell'arrivo di Santiago. Nel portare avanti la sua indagine per la ricerca della verità, Felipe dovrà fare i conti anche con i ricatti di Genoveva.

La morte di Marcia sconvolge Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Felipe si ritroverà a dover fare i conti con la tremenda notizia della morte di Marcia, che lo lascerà attonito e senza parole.

La vera artefice del delitto è Genoveva, la quale dopo aver dato appuntamento alla domestica brasiliana all'interno dei giardini del parco di Acacias, non ha perso occasione per sbarazzarsi di lei ed eliminarla definitivamente dalla sua vita.

Sta di fatto che, in un primo momento, Felipe crederà che possa essere Santiago il vero responsabile della morte di Marcia, dato che l'uomo sparirà da Acacias proprio nei giorni in cui si verificherà il triste omicidio della domestica.

Felipe vuole partire per il Brasile, Genoveva furiosa

Felipe deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda e non si farà problemi a organizzare, addirittura, un viaggio in Brasile (dove si trova Santiago) per poter affrontarlo di persona e cercare di capire la verità, su quanto è accaduto con Marcia.

La scelta dell'avvocato manderà su tutte le furie Genoveva, la quale non vuole minimamente che suo marito abbandoni Acacias per partire alla volta del Brasile e affrontare Santiago.

Del resto, la dark lady di Acacias sa benissimo che una situazione del genere la metterebbe nei guai definitivamente, dato che Santiago conosce molti segreti legati alla loro alleanza in quartiere.

Felipe ricattato da Genoveva: anticipazioni spagnole Una Vita

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, a quel punto, Genoveva non si farà problemi a ricattare suo marito. La donna lo metterà alle strette, facendogli presente che se lascerà Acacias, lei non si farà problemi ad andare via dal quartiere e a far perdere le sue tracce, impedendo così a Felipe di conoscere suo figlio.

Genoveva, infatti, è in dolce attesa di un bambino e per trattenere l'avvocato ad Acacias, non si farà problemi a ricattarlo proprio sul figlio. A quel punto, Felipe deciderà di non partire ma comincerà a nutrire dei dubbi sulla moglie, arrivando a pensare che possa essere la vera artefice dell'omicidio di Marcia