Dopo che Serkan dichiarerà il suo amore a Eda, tutti i personaggi di Love is in the air scopriranno con effetto domino che i due protagonisti hanno mentito sul loro fidanzamento. Ciò accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 23 luglio. Tutto inizierà da Ayfer che, per allontanare la ragazza da Bolat, si rivolgerà alla madre (la nonna di Eda) per farle ottenere una borsa di studio. Decisa a partire, l'aspirante architetta si preparerà a dire addio a Serkan, ma prima di lasciare Istanbul andrà da Selin e le svelerà che il fidanzamento tra lei e Bolat è sempre stato finto.

Successivamente, Serkan capirà di amare Eda e la fermerà prima che parta per l'Italia. Da questo momento in poi ci sarà una vera e propria "fuga di notizie".

Eda e Serkan preferiscono non rivelare di essere una coppia

Dopo averle confessato di essere innamorato di lei, Serkan (Kerem Bürsin) dirà a Eda (Hande Erçel) di voler andare con lei in Italia. Prima, però, avrà bisogno di un paio di mesi per sistemare tutte le questioni di lavoro in sospeso. Considerata l'ostilità della zia Ayfer (Evrim Doğan), la giovane preferirà non rivelarle il motivo per cui non è partita. Perciò, i due fidanzati saranno d'accordo nel nascondere, per il momento, la loro relazione. In realtà, mentre la nuova coppia cercherà di mantenere il segreto sul loro reale rapporto, si verificherà un rapido passaparola che nel giro di poco tempo metterà amici e parenti al corrente dell'accordo stipulato tra i due per mettere in piedi il finto fidanzamento.

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Selin (Bige Önal), destabilizzata dalla rivelazione di Eda e amareggiata per essere stata piantata in asso dall'ex fidanzato, sarà la prima a rivelare il pettegolezzo.

Ferit lascia Selin sull'altare

Nelle puntate di Love is in the air in onda in Italia dal 19 al 23 luglio, Selin rivelerà a Piril che il fidanzamento di Eda e Serkan era una montatura.

Intanto, Erdem (Sarp Bozkurt) verrà anch'egli a conoscenza della notizia grazie alle amiche della fioraia, Fifi (Sitare Akbaş), Melo (Elçin Afacan) e Ceren (Melisa Döngel). Successivamente, racconterà tutto ai dipendenti della ArtLife, senza pensare alle eventuali conseguenze. Nel frattempo, anche Alptekin (Ahmet Somers) scoprirà la verità.

Intanto, si avvicinerà la data del matrimonio di Selin e Ferit. Quest'ultimo, tuttavia, ha capito quanto Serkan sia importante per la sua futura moglie e non riesce ad accettarlo. Dunque, nel momento in cui dovrà dire "si", non se la sentirà e abbandonerà Selin sull’altare.